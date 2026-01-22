陸核融合商業應用初露曙光 可望迎來實質訂單
大陸核融合產業正加速由實驗室研發邁向工程驗證階段，規模化商業應用初現曙光。
機構統計指出，多個核融合項目資本開支已近人民幣2,000億元（約新台幣9,080億元)，業界預計，隨高性能磁體、耐輻照材料突破及工程反應爐建設提速，未來五年產業鏈有望迎來實質訂單轉化。
財聯社報導，隨著核融合技術逐步工程化，大陸材料、裝備與系統集成企業加快布局。蘭州蘭石換熱設備公司日前於「2026核融合能科技與產業大會」上表示，已將核融合裝備工程化納入集團規劃，推進高性能材料研發與裝備迭代。
會中亦完成多項合作簽約，包括安泰科技與合肥綜合性國家科學中心能源研究院成立聯合實驗室，推進偏濾器與靶板等設備採購。
投資層面，國泰海通研究所電力新能源首席分析師徐強指，2025年資本市場對核融合關注度明顯升溫，多檔相關ETF成立，帶來約人民幣700億元新增資金。市場更關注磁體系統、真空室、偏濾器、電源與加熱系統等核心環節。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言