阿里千問下載量超車Meta 已突破10億次

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大模型在人工智慧（AI）領域應用持續增長，全球最大AI開源社區Hugging Face數據顯示，阿里巴巴旗下千問（Qwen）系列模型下載量突破10億次，平均每日下載110萬次；衍生模型數超過20萬，成為全球首個達成此里程碑的開源大模型。

每日經濟新聞指，Hugging Face於21日發布最新數據，千問衍生模型數突破20萬，累計下載量超過10億次，並超越美國Meta的Llama系列。數據顯示，僅2025年12月，千問下載量便超過排名第二至第八模型的總和。

報導稱，衍生模型數量通常被視為衡量開源模型影響力的重要指標。自2023年起，阿里陸續開源近400個大模型，全球開發者基於千問再開發的衍生模型每日新增超200個，應用涵蓋機器人控制、程式碼生成、多語言翻譯、漫畫後期製作等。史丹佛大學李飛飛團隊曾基於千問訓練新模型s1，用於拓展AI推理研究。

下載 語言 美國

延伸閱讀

Meta技術長：新AI團隊內部交付首批模型「重大賭注開始看到回報」

桃園打造全域智能消防風險決策系統 精準防災降低火災規模

謝金河：台股的新外溢效應 新的選股思維

Gen AI生圖微調模型LoRA侵害動漫角色著作權 提供AI服務業者有責嗎？談上海《鬥破蒼穹》案一審判決

相關新聞

4月川習會前 美中擬新一輪貿易談判

美國貿易代表葛里爾廿日表示，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預定四月會談前，美中可能舉行新一輪貿易談判。大陸國務院總理何立峰與美國財政部長貝森特在瑞士會談，已就中美經貿相關問題交換意見。

京滬GDP年增5.4% 先導產業發威

上海21日公布2025年經濟數據，GDP年增5.4%，服務業與先導產業（積體電路、人工智慧等）仍為主要支撐。專家指出，在...

陸百元股破200檔創新高 科創板公司占半數

數據顯示，大陸A股自2024年「924」行情啟動以來，進入2026年，百元股數量一舉突破200檔，截至19日已達222檔...

高盛今年中國經濟展望 出口續強

在出口超預期增長和工業生產強勁的帶動下，2025年大陸GDP增長5.0%。高盛首席中國經濟學家閃輝近日指出，出口持續強勁...

6G創新聯盟 湖北啟動

湖北加快推進6G技術研發，布局和培育面向6G應用產業生態。湖北省6G創新發展聯盟20日啟動組建，聚焦6G核心技術突破、標...

寧夏枸杞產值 突破人民幣213億元

根據寧夏枸杞產業發展中心消息，2025年度寧夏枸杞全產業鏈產值突破213億元（人民幣，下同），較2015年增長近3倍，創...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。