阿里千問下載量超車Meta 已突破10億次
大模型在人工智慧（AI）領域應用持續增長，全球最大AI開源社區Hugging Face數據顯示，阿里巴巴旗下千問（Qwen）系列模型下載量突破10億次，平均每日下載110萬次；衍生模型數超過20萬，成為全球首個達成此里程碑的開源大模型。
每日經濟新聞指，Hugging Face於21日發布最新數據，千問衍生模型數突破20萬，累計下載量超過10億次，並超越美國Meta的Llama系列。數據顯示，僅2025年12月，千問下載量便超過排名第二至第八模型的總和。
報導稱，衍生模型數量通常被視為衡量開源模型影響力的重要指標。自2023年起，阿里陸續開源近400個大模型，全球開發者基於千問再開發的衍生模型每日新增超200個，應用涵蓋機器人控制、程式碼生成、多語言翻譯、漫畫後期製作等。史丹佛大學李飛飛團隊曾基於千問訓練新模型s1，用於拓展AI推理研究。
