阿里搶進核電賽道 與中國核電設合資公司 催動AI資料中心擴張

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸科技巨頭阿里與中國核電成立一家核能合資公司。圖為浙江溫州三澳核電工程。 新華財經

為人工智慧（AI）資料中心提供強有力的供電保障，大陸科技巨頭阿里巴巴，已與中國核能電力公司（中國核電）等合作夥伴，於浙江省寧波市象山縣成立一家核能合資公司，代表阿里正式切入傳統核電賽道。

科創板日報報導，據天眼查工商信息顯示，中核（象山）核能有限公司於1月20日註冊成立，法定代表人為鍾華，經營範圍含發電、輸電、供（配）電業務等。股東信息顯示，該公司由中國核電旗下中核浙能能源、宏潤建設、雅戈爾集團、阿里旗下上海毅旗網路科技等共同持股。

分析認為，隨著大陸能源領域改革的推進，若未來大陸民營核電許可逐步開放，阿里可憑藉此次持股快速切入賽道，搶占市場先機。此外，可進一步保障阿里核心業務的能源供給穩定性，降低營運成本，有助AI資料中心擴張。

澎湃新聞報導，中核（象山）核能所在的浙江省寧波市象山縣，為浙江金七門核電項目的所在地，一期正在建設中，且採用大陸完整自主知識產權的三代核電華龍一號機型，項目規劃建設6台百萬千瓦級壓水堆核電機組，總投資約人民幣1,200億元，分三期建設。前述非涉核企業，將成為金七門核電後續二期或三期工程的民營股東。

阿里這一布局並非孤例，先前已透過螞蟻集團涉足核能前沿領域。包括直接出資可控核融合技術研發商諾瓦聚變，以及螞蟻集團對另一可控核融合研發商星能玄光也進行投資。

對於阿里入股核能企業的戰略，工信部信息通信經濟專委會委員盤和林分析有四大核心目的：一是核能項目投資回報率相對可控且穩定；二是提前占位布局未來市場；三是構建供應鏈協同生態，阿里旗下算力中心對電能的需求持續攀升，而核能作為高效、穩定的能源形式，為打造「核能+資料中心」的新型算力供給模式提供可能；四是撬動區域資本協同發力，能夠吸引更多長三角民營資本參與核能產業。

海豚社創始人李成東則認為，與美國能源供需格局不同，大陸電力供應相對充足，阿里此次投資並非出於自身能源短缺的需求，更多是回應國家能源技術創新戰略，以資本力量支持大陸核能技術的突破與發展。

