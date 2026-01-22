陸百元股破200檔創新高 科創板公司占半數

數據顯示，大陸A股自2024年「924」行情啟動以來，進入2026年，百元股數量一舉突破200檔，截至19日已達222檔，創下歷史新高。意味一年多時間裡，A股市場百元股數量累計已增長數倍；值得注意的是，科創板公司百元股數量達到創紀錄的100家，數量占A股百元股半壁江山。

證券時報引Wind數據顯示，在「924」行情啟動前夕的2024年8月底，A股市場百元股數量僅有38檔，此後逐步快速增長，2024年9月底百元股數量很快增加至67檔，2024年10月底進一步增至70檔。不過，2025年以來，百元股的數量隨著A股市場行情的波動有所起伏，直至2025年下半年另一波新行情，2025年12月，百元股數量快速突破190檔。

在A股百元股中，科創板為主要大戶，科創板公司中，有30家股價已超每股人民幣200元。

其中，寒武紀19日收盤價以每股人民幣1,419.66元，超過貴州茅台，在A股公司中居於首位；而在貴州茅台之後，緊接著是源傑科技、摩爾線程、國盾量子，三家科創板公司股價19日收盤居於A股前五。在科創板百元股中，有14家公司市值超過千億。

具體觀察科創板百元股的行業，半導體公司占據科創板百元股數量的半壁江山。按申萬二級行業畫分，科創板共有41家半導體百元股；其次，科創板軟體開發行業百元股共9家；自動化設備行業7家。

證券日報報導，中國企業聯合會特約研究員胡麒牧分析，百元股數量創歷史新高，並非簡單市場普漲結果，而是A股市場結構優化、資金向優質資產集中的體現。他進一步指出，百元股擴容是市場走向成熟的標誌，未來具備核心競爭力的企業將繼續獲得估值溢價。

科創板百元股的增長背後在於AI作為核心催化因素。銀河證券近期發布研報觀點認為，伴隨AI應用端密集催化，AI應用關注度顯著提升，傳統SEO（搜索引擎優化）逐步邁入GEO（生成式引擎優化）驅動AI商業化閉環進程，有望推動應用端從技術驗證期到商業價值兌現期。