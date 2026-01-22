京滬GDP年增5.4% 先導產業發威

上海21日公布2025年經濟數據，GDP年增5.4%，服務業與先導產業（積體電路、人工智慧等）仍為主要支撐。專家指出，在外部環境變化下，上海的經濟表現與產業結構、消費結構及開放程度等因素相關，部分產業升級與科技創新對經濟運行起到一定作用。

北京也發布，2025年實現地區生產總值（GDP）5兆2073.4億元（人民幣，下同），按不變價格計算，比上年增長5.4%。

上海市府新聞辦21日發布消息指，上海統計局、國家統計局上海調查總隊發布「2025年上海市國民經濟運作」。依地區生產總值統一核算結果，2025年上海實現地區生產總值（GDP）5兆6708.71億元，按不變價格計算，年增5.4%。分產業看，第一產業增加值99.39億元，增長2.0%；第二產業增加值1兆1650.62億元，增長3.5%；第三產業增加值4兆4958.70億元，增長6.0%。

數據顯示，2025年上海工業增加值年增5.0%，規模以上工業總產值年增4.6%。其中，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業產值年增15.8%，電氣機械和器材製造業增長11.1%，汽車製造業增長7.8%。三大先導產業製造業產值年增9.6%，積體電路製造業與AI製造業分別增長15.1%與13.6%。

投資方面，2025年上海固定資產投資年增4.6%，其中工業投資年增20.0%，城市基礎設施投資增長11.2%；新建商品房銷售面積1579.85萬平方公尺，年減4.6%。至於消費，2025年社會消費品零售總額1兆6600.93億元，年增4.6%。限額以上單位中，文化辦公用品、家用電器及家具類商品零售額增幅居前，限額以上網上商店零售額年增14.1%。

澎湃新聞引述復旦大學教授張伊娜指出，上海經濟表現與產業結構、消費結構及對外開放程度相關，科技創新與產業升級對經濟運行提供一定支撐。

上海社會科學院經濟研究所所長沈開艷表示，製造業與服務業融合程度提高，製造、貿易與科技創新關聯性增強。她提到，三大先導產業製造業產值年增9.6%，積體電路等領域企業數量與產業集聚居於前列，上海科創板上市企業數量位居大陸第一，集聚超1,200家積體電路企業。

同日，北京市統計局副局長朱燕南在記者會上指出，去年北京規模以上工業增加值按可比價格計算增長6.5%。重點行業中，電腦、通信和其他電子設備製造業，汽車製造業分別增長20.2%和17.7%，新能源汽車、消費電子、集成電路等領域發揮帶動作用。

北京2025年規模以上工業戰略性新興產業、高技術製造業增加值分別增長15.5%和7.5%（二者有交叉），新能源汽車、鋰離子電池、服務機器人、風力發電機組產量分別增長1.4倍、1.2倍、47.6%和21.6%。2025年固定資產投資增長5.5%。其中，反映企業生產能力擴大的設備購置投資增長66.0%，占固定資產投資的比重為32.3%，同比提高11.7個百分點，新一代資訊技術、積體電路領域相關項目是主要帶動力量。第三產業中，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，科學研究和技術服務業投資分別增長83.0%和8.5%。此外，2025年全市市場總消費額增長1.6%。