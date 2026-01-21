廣東智慧網聯汽車發展按下快速鍵 廣深等6市道路測試互認互通

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
廣東省政府辦公廳21日印發「措施」，以黃金內灣六市的廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山為試點，推動智慧網聯汽車跨市測試道路互聯互通與牌照互認。圖為小馬智行第七代Robotaxi無人駕駛計程車在廣州南沙一個自動駕駛停靠站等待乘客。新華社
廣東省政府辦公廳21日印發「措施」，以黃金內灣六市的廣州深圳、珠海、佛山、東莞、中山為試點，推動智慧網聯汽車跨市測試道路互聯互通與牌照互認，並推動廣州和深圳建設國家智慧網聯汽車「車路雲一體化」應用試點城市。目前六市已啟動測試與示範應用互認機制，企業獲一地試點資格即可在其他互認地區報備通行，成為大陸最大範圍的城市群級應用實踐標竿。

「黃金內灣」戰略規劃在2022年6月粵港澳大灣區發展規劃綱要中首次出現，概念規劃在2024年9月發布，指的是珠江口沿線廣州、深圳、珠海三大城市，以及周邊佛山、東莞和中山等六大城市組成的區域。而廣深兩大城市則是坐落於「黃金內灣」的兩大中心，輻射力極強。

深視新聞報導，「廣東省人工智慧賦能交通運輸高品質發展若干政策措施」（簡稱「措施」），政策共涵蓋14項具體舉措，從核心要素供給、創新場景賦能到工作機制保障形成完整閉環，明確2026到2027年將率先突破一批重點領域應用場景，打造全大陸「人工智慧+交通運輸」融合發展標竿。

智慧網聯是汽車產業的制高點，廣東已集聚蘿蔔快跑、如祺出行、小馬智行、文遠知行等龍頭智慧網聯汽車企業。此前，這些企業進入新的城市往往要在當地重新申請道路測試認證。

推動跨市測試道路互聯互通和測試結果及牌照互認，代表智慧網聯汽車企業在互認地中，任一地註冊並取得試點資格後，可在其他互認地區報備後直接開展示範應用，實現資格互認；同時，憑一地核發的智慧網聯汽車機動車號牌，這些車輛可以在互認區域的開放道路上進行試點。

未來，這些措施將共同推進智慧網聯汽車產業創新發展，為進一步實現珠三角區域互認、逐步實現全省互認奠定堅實基礎，推動形成大陸最大範圍的城市群級應用實踐標竿。

廣東智慧網聯新能源汽車產業基礎雄厚，根據工信部公布的2024年國家先進製造業集群名單，由廣東省廣州市、深圳市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市聯合培育的智能網聯新能源汽車集群入選。

「通知」還提到，要加強交通運輸數據供給，以交通行業數字底座建設為引領，深化數據匯聚，強化數據治理，提升行業數據品質，擴大優質數據供給。構建交通行業數據原始目錄體系，推動公路、鐵路、港航、運輸等全要素數據標準化、規範化建設。

並開展公共數據授權營運試點，探索交通數據要素產品化開發，加快構建智慧路網、智慧養護、數位港航、智慧出行等應用場景高品質數據集，為人工智慧能力提升和應用場景落地提供關鍵支撐。

