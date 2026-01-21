快訊

川普稱尋求立即談判收購格陵蘭 「不想也不會動武」

美股早盤／川普稱「不以武力強奪格陵蘭」 三大指數反彈

大陸公布2025整治內捲10大案例 貨拉拉列首位

中央社／ 台北21日電
中國國家市場監管總局今天公布2025年綜合整治「內捲式競爭」10大典型案例，其中列為首案的是公開約談貨拉拉。中新社
中國國家市場監管總局今天公布2025年綜合整治「內捲式競爭」10大典型案例，其中列為首案的是公開約談貨拉拉。中新社

中國國家市場監管總局今天公布2025年綜合整治「內捲式競爭」10大典型案例，其中列為首案的是公開約談貨拉拉。這家貨運平台龍頭因為被司機、客戶大量投訴，多次遭官方約談整改，因而5次在香港申請IPO失利。

綜合新京報、新浪財經等陸媒報導，中國市監總局反壟斷一司副司長劉健今天表示，近年來，中國網路貨運行業快速發展，在便利物流與消費、擴大就業等方面發揮了重要作用，但同時低價無序競爭等問題逐步顯現，社會各方面反映較為集中。

劉健說，經核查，網路貨運頭部（龍頭級）平台貨拉拉存在「利用演算法不合理壓低貨運價格、利用平台規則實施強制獨家車貼」等行為，損害公平競爭市場秩序和貨車司機利益，導致競爭性平台跟隨實施低價策略，加劇行業內捲式競爭，存在壟斷風險

2025年9月23日，中國市監總局公開約談貨拉拉，要求其嚴格遵守「反壟斷法」等法律規定，落實反壟斷合規主體責任，及時規範經營行為，公平參與市場競爭，維護貨車司機和消費者合法權益，推動平台規則和演算法公平公正、公開透明。

劉健表示，市監總局依據反壟斷法公開約談貨拉拉，透過運用反壟斷「三書一函」的方式，在採取柔性監管措施的同時，充分傳導監管壓力，強化約束作用和社會監督，切實壓實平台主體責任。

他說，市監總局將督導貨拉拉全面落實整改要求，維護市場公平競爭，保護貨車司機合法利益，引導行業回歸理性競爭，優化貨運平台競爭生態，促進形成優質優價、良性競爭的市場秩序。

中國市監總局今天公布的2025年綜合整治內捲式競爭10大典型案例，還包括太陽能行業內捲外溢風險預警與整治；針對補貼大戰約談外送平台，以及廣東、湖南、北京等地市場監管部門對行動電源產品實施缺陷調查與召回等。

貨拉拉（Lalamove）在中國大陸網路貨運市場占有率將近7成，核心收入來自向司機收取佣金和類似月費的「折扣計畫費」。

2021年迄今，貨拉拉已遭交通運輸部、市監總局等官方約談18次，多涉及司機權益與內捲競爭，被指任意調整計價規則、多重收費，採用一口價訂單、上線「特惠順路」產品等方式惡意壓低運價，損害貨車司機權益，擾亂市場公平競爭秩序等。

截至今天，黑貓投訴平台已收到9萬6480條對貨拉拉的投訴，其中包括不少司機。

因為屢屢碰觸監管紅線，多次整改不到位。2023年3月迄今，貨拉拉已5度在香港交易所遞交首次公開發行（IPO）招股書均告失利。2025年10月27日，貨拉拉第6次遞交招股書。

網路 風險 香港

延伸閱讀

ETF責任額亂象起！六檔掛牌就腰斬 金管會盯上三家投信

ETF規模暴跌 證期局：跌超過5成將從嚴審查下檔ETF發行

美食網紅、AI演算法挑戰地位 米其林指南權威難撼動

首家純網銀轉虧為盈 LINE Bank計畫2028年IPO

相關新聞

彈劾賴總統程序啟動 陸國台辦：搞綠色恐怖必遭反對

近期對賴清德總統的彈劾程序啟動，大陸國台辦發言人彭慶恩21日評論說，賴清德大搞綠色恐怖、製造寒蟬效應，不斷操弄、挑起政治...

陸國台辦：兩岸去年人員往來增加逾百萬人次、年增23.6%

儘管中共對台軍演頻繁，兩岸關係緊張，但在疫情後大陸力推便利台人赴陸政策下，國台辦發言人彭慶恩21日介紹去年兩岸人員往來情...

增長5.4%！北京去年GDP總量首破5兆人民幣大關

北京市統計局21日發布數據顯示，2025年北京實現地區生產總值人民幣5兆2073.4億元，比上年增長5.4%。繼上海之後...

R1模型發布一周年 DeepSeek新模型「MODEL1」曝光

在DeepSeek-R1發布一周年之際，新模型「MODEL1」的專案名在開源社群出現。近日，DeepSeek官方在Git...

大陸公布2025整治內捲10大案例 貨拉拉列首位

中國國家市場監管總局今天公布2025年綜合整治「內捲式競爭」10大典型案例，其中列為首案的是公開約談貨拉拉。這家貨運平台...

廣東智慧網聯汽車發展按下快速鍵 廣深等6市道路測試互認互通

廣東省政府辦公廳21日印發「措施」，以黃金內灣六市的廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山為試點，推動智慧網聯汽車跨市測試道...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。