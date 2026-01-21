陸工信部：加快突破人形機器人訓練晶片 並已啟動第二階段6G技術試驗

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國新辦21日舉行記者會，由大陸工信部官員對外說明人形機器人、6G等相關政策政策。（中新社）
大陸國新辦21日舉行記者會，由大陸工信部官員對外說明人形機器人、6G等相關政策政策。（中新社）

大陸工信部副部長張雲明在國新辦記者會上表示，大陸將發布人形機器人與具身智慧綜合標準化體系建設指南。另外，大陸的6G測試已進入第二階段。

據新華社，張雲明指出，工信部將持續推動人形機器人技術創新和迭代升級，以人形機器人為小切口帶動提升智慧大產業發展，提升大模型、一體化關節、算力晶片等技術水平，加強人形機器人產品質量、網路和數據安全方面的檢驗檢測，強化國家基金對人形機器人的支持力度，建設人形機器人開源社區。

張雲明表示，發展人工智慧(AI)必然會遇到就業問題，每個國家在發展AI進程中，都會面臨類似挑戰，亦是必須解決的問題。他表示，技術進步往往伴隨就業結構重構、就業崗位迭代，但重構不等於消失，迭代不等於替代，認為要用發展的眼光來看待發展中的問題。

張雲明說，去年是中國AI產業活力迸發的一年。據有關機構測算，去年大陸AI企業數量逾6000家，核心產業規模預計突破1.2兆元人民幣。目前AI應用已覆蓋電力、通信等重點行業，逐漸深入到產品研發、質量檢測、客戶服務等環節。

近期，工信部聯合7部門推出《「人工智慧+製造」專案行動實施意見》，並配套制定了產業轉型指引和企業應用指南。張雲明表示，下一步，工信部將落實《實施意見》，加速推動人工智慧產業高品質發展。抓好技術創新，加速突破訓練晶片、異構算力等關鍵技術。抓好融合應用，聚焦軟體程式設計、新材料研發、醫藥研發、資訊通訊等產業領域，體系化推動大小模型、智慧體實現突破。

張雲明同時表示，中國大陸6G第一階段技術試驗形成超300項關鍵技術儲備，近期已啟動第二階段6G技術試驗。5G和千兆光網融入97個國民經濟大類中的91個，工業互聯網實現41個工業大類全覆蓋，為經濟社會發展注入更多活力。

