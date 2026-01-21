目前仍處於持續研發投入期 摩爾線程預計2025年最多虧損47.7億

大陸國產GPU「四小龍」之一的摩爾線程21日發布公告稱，得益於市場對高性能GPU的強勁需求，然而目前仍處於持續研發投入期，預計2025年虧損9.5億元到10.6億元（新台幣42.7億元到47.7億元），與上年同期相比，虧損收窄幅度為34.5到41.3%。

此外2025年預計營收人民幣14.5億元到15.2億元，年增230.7%到246.6%。

摩爾線程於2025年12月5日在科創板上市，首日漲幅超400%；21日股價報收人民幣627.3元，漲幅1.97%。

公告指出，報告期內，公司始終專注于全功能GPU的研發與創新，持續推進產品架構快速迭代，成功推出旗艦級訓推一體全功能GPU智算卡MTTS5000，性能達到市場領先水準，並已實現規模量產。

基於該產品構建的大規模集群已完成建設並上線服務，可高效支援萬億參數大模型訓練，計算效率達到同等規模國外同代系GPU集群的先進水準。但與部分國際巨頭相比，公司在綜合研發實力、核心技術累積、產品客戶生態等方面仍存在一定的差距。

公告提到，得益於人工智慧產業蓬勃發展及市場對高性能GPU的強勁需求，公司產品競爭優勢進一步擴大，市場關注度與認可度持續提升，推動收入與毛利增長，整體虧損幅度與上年相比收窄。同時，公司依然保持高研發投入，目前仍處於持續研發投入期，尚未盈利且存在累計未彌補虧損。