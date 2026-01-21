快訊

金正恩曾擬訪首爾突喊卡…南韓議員爆內幕秘辛 與「他遭暗殺未遂」有關

明天低溫探8度…高山有望降雪 下周緊接另波東北季風「北部再降溫」

光寶科重訊宣布「公開收購宇智網通」 瞄準AI帶動網路流量成長

聽新聞
0:00 / 0:00

目前仍處於持續研發投入期 摩爾線程預計2025年最多虧損47.7億

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
摩爾線程21日發布公告稱，得益於市場對高性能GPU的強勁需求，然而目前仍處於持續研發投入期，預計2025年虧損9.5億元到10.6億元。證券日報
摩爾線程21日發布公告稱，得益於市場對高性能GPU的強勁需求，然而目前仍處於持續研發投入期，預計2025年虧損9.5億元到10.6億元。證券日報

大陸國產GPU「四小龍」之一的摩爾線程21日發布公告稱，得益於市場對高性能GPU的強勁需求，然而目前仍處於持續研發投入期，預計2025年虧損9.5億元到10.6億元（新台幣42.7億元到47.7億元），與上年同期相比，虧損收窄幅度為34.5到41.3%。

此外2025年預計營收人民幣14.5億元到15.2億元，年增230.7%到246.6%。

摩爾線程於2025年12月5日在科創板上市，首日漲幅超400%；21日股價報收人民幣627.3元，漲幅1.97%。

公告指出，報告期內，公司始終專注于全功能GPU的研發與創新，持續推進產品架構快速迭代，成功推出旗艦級訓推一體全功能GPU智算卡MTTS5000，性能達到市場領先水準，並已實現規模量產。

基於該產品構建的大規模集群已完成建設並上線服務，可高效支援萬億參數大模型訓練，計算效率達到同等規模國外同代系GPU集群的先進水準。但與部分國際巨頭相比，公司在綜合研發實力、核心技術累積、產品客戶生態等方面仍存在一定的差距。

公告提到，得益於人工智慧產業蓬勃發展及市場對高性能GPU的強勁需求，公司產品競爭優勢進一步擴大，市場關注度與認可度持續提升，推動收入與毛利增長，整體虧損幅度與上年相比收窄。同時，公司依然保持高研發投入，目前仍處於持續研發投入期，尚未盈利且存在累計未彌補虧損。

規模 人民幣

延伸閱讀

NBA／傳湖人有意籃網2主力球員 美媒：兩隊有交情

謝金河：台股的新外溢效應 新的選股思維

車美仕深化國際布局 2025年合併營收142億元再創新高

上海2025年經濟成績單出爐：GDP年增5.4% 先導產業持續發力

相關新聞

彈劾賴總統程序啟動 陸國台辦：搞綠色恐怖必遭反對

近期對賴清德總統的彈劾程序啟動，大陸國台辦發言人彭慶恩21日評論說，賴清德大搞綠色恐怖、製造寒蟬效應，不斷操弄、挑起政治...

陸國台辦：兩岸去年人員往來增加逾百萬人次、年增23.6%

儘管中共對台軍演頻繁，兩岸關係緊張，但在疫情後大陸力推便利台人赴陸政策下，國台辦發言人彭慶恩21日介紹去年兩岸人員往來情...

增長5.4%！北京去年GDP總量首破5兆人民幣大關

北京市統計局21日發布數據顯示，2025年北京實現地區生產總值人民幣5兆2073.4億元，比上年增長5.4%。繼上海之後...

R1模型發布一周年 DeepSeek新模型「MODEL1」曝光

在DeepSeek-R1發布一周年之際，新模型「MODEL1」的專案名在開源社群出現。近日，DeepSeek官方在Git...

廣東智慧網聯汽車發展按下快速鍵 廣深等6市道路測試互認互通

廣東省政府辦公廳21日印發「措施」，以黃金內灣六市的廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山為試點，推動智慧網聯汽車跨市測試道...

陸工信部：加快突破人形機器人訓練晶片 並已啟動第二階段6G技術試驗

大陸工信部副部長張雲明在國新辦記者會上表示，大陸將發布人形機器人與具身智慧綜合標準化體系建設指南。另外，大陸的6G測試已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。