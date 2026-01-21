大陸官員：發展AI必遇就業問題 要培養懂AI複合人才

人工智慧（AI）成為中國官方重點扶持產業，但被普遍質疑可能衝擊中國現已不振的就業率。中國工信部副部長張雲明今天則表示，發展AI必然會遇到就業問題，技術進步往往伴隨就業職位換代，但不等於替代，因此中國未來將培養更多「既懂AI，又懂製造業的複合型人才」。

中國國新辦今天舉行記者會，由中國工信部官員說明2025年工業和資訊化發展有關情況。根據國新辦官網，張雲明在回答外媒如何平衡創新發展AI可能帶來的失業問題時，作上述表示。

張雲明說，發展AI必然會遇到就業問題，每個國家在發展AI進程中都會面臨類似挑戰，也是必須解決的問題。

而技術進步往往伴隨「就業結構重構、就業崗位迭代（換代）」，但「重構不等於消失，迭代不等於替代」，要用發展的眼光看待發展中的問題。

他表示，中國工信部未來將堅持應用牽引，充分發揮AI融合作用，在推動組織模式、工作方式等重構的同時，不斷提升勞動者的AI素養，培養更多「既懂AI，又懂製造業的複合型人才」。

張雲明說，據有關機構估算，2025年中國AI企業數量已逾6000家，核心產業總規模預計突破人民幣1.2兆元（約新台幣5.45兆元）。目前中國AI應用已涵蓋電力、通訊等重點行業，並逐漸深入到產品研發、品質檢測、客戶服務等環節。