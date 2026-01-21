快訊

高院院長高金枝捲霸凌爭議 傳諷女法官昏迷病女害她崩潰諮商8次

低溫範圍擴大！15縣市低溫特報恐10度以下 一路凍到明天晚上

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

聽新聞
0:00 / 0:00

「未在期限改正報送涉稅信息」 拼多多遭陸開罰45萬元

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
據大陸稅務單位21日消息，拼多多未依法在期限內改正報送涉稅信息，對其作出罰款人民幣10萬元（合約新台幣45萬元）的處罰決定。（路透）
據大陸稅務單位21日消息，拼多多未依法在期限內改正報送涉稅信息，對其作出罰款人民幣10萬元（合約新台幣45萬元）的處罰決定。（路透）

拼多多員工與監管機構工作人員去年底傳出發生肢體衝突後，大陸監管單位已對拼多多開展大規模的現場核查。據大陸稅務單位21日消息，拼多多未依法在規定期限內改正報送涉稅信息，對其作出罰款人民幣10萬元（合約新台幣45萬元）的處罰決定。

新華社21日報導，大陸國家稅務總局上海市長寧區稅務局指出，上海尋夢信息技術有限公司（拼多多平台運營主體）未按照《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》的要求報送涉稅信息，被稅務機關責令限期改正。企業雖已進行整改，但未在規定期限內完成，該局依法依規對拼多多作出罰款人民幣10萬元的處罰決定。

《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》在2025年發布實施後，拼多多未按照要求報送2025年第3季度平台內經營者和從業人員涉稅信息，稅務機關在2025年11月依法對其作出責令限期改正通知，但其未在規定期限內改正。就此，上海市長寧區稅務局依法依規對拼多多處以10萬元罰款。

彭博報導，去年底拼多多員工與監管機構工作人員發生肢體衝突後，大陸當局已加大對該公司的調查範圍，近幾周向拼多多上海總部派駐來自多個部門的逾100名調查人員。消息人士表示，由大陸國家市場監督管理總局和國家稅務總局等部門的監管人員組成的特別調查組，已對拼多多開展大規模的現場核查。

去年12月3日，拼多多員工與大陸市監局人員，在該公司上海辦公室發生肢體衝突。當時市監局人員在調查針對拼多多存在欺詐性發貨問題的舉報。事後警方逮捕數人，包括公司管理人員。隨後有消息稱，拼多多為了平息該公司員工與上門檢查的市監局人員發生肢體衝突事件的影響，已解雇數十名員工。

市場擔憂拼多多監管風險加劇，該公司股價從9日起連續下跌，20日美股盤前延續前6個交易日跌勢，跌幅一度達4.9%。總市值為1,478億美元，較2026年高點已跌2成，較2025年11月高點跌逾3成。

拼多多 上海 衝突 罰款

延伸閱讀

彈劾賴總統程序啟動 陸國台辦：搞綠色恐怖必遭反對

陸國台辦：兩岸去年人員往來增加逾百萬人次、年增23.6%

中天記者林宸佑遭收押 陸國台辦：民進黨亂扣帽子非首次

在大陸境內、海外監管風險均加劇 拼多多市值蒸發逾3成

相關新聞

彈劾賴總統程序啟動 陸國台辦：搞綠色恐怖必遭反對

近期對賴清德總統的彈劾程序啟動，大陸國台辦發言人彭慶恩21日評論說，賴清德大搞綠色恐怖、製造寒蟬效應，不斷操弄、挑起政治...

陸國台辦：兩岸去年人員往來增加逾百萬人次、年增23.6%

儘管中共對台軍演頻繁，兩岸關係緊張，但在疫情後大陸力推便利台人赴陸政策下，國台辦發言人彭慶恩21日介紹去年兩岸人員往來情...

增長5.4%！北京去年GDP總量首破5兆人民幣大關

北京市統計局21日發布數據顯示，2025年北京實現地區生產總值人民幣5兆2073.4億元，比上年增長5.4%。繼上海之後...

「未在期限改正報送涉稅信息」 拼多多遭陸開罰45萬元

拼多多員工與監管機構工作人員去年底傳出發生肢體衝突後，大陸監管單位已對拼多多開展大規模的現場核查。據大陸稅務單位21日消...

歐盟擬淘汰高風險供應商劍指陸企 陸外交部：陸企依法經營未危害國安

歐盟執委會（European Commission）20日公布草案，擬在關鍵產業逐步淘汰來自高風險供應商的零組件與設備，...

高盛：出口持續強勁 將成大陸今年拉動經濟增長關鍵引擎

在出口超預期增長和工業生產強勁的帶動下，2025年大陸GDP增長5.0%。高盛首席中國經濟學家閃輝近日指出，出口持續強勁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。