歐盟擬淘汰高風險供應商劍指陸企 陸外交部：陸企依法經營未危害國安

歐盟執委會（European Commission）20日公布草案，擬在關鍵產業逐步淘汰來自高風險供應商的零組件與設備，大陸科技巨頭華為預料將是受影響的公司之一。大陸外交部發言人郭嘉昆21日對此表示，中國企業從未危害歐洲國家安全，敦促歐盟避免在保護主義的錯誤道路上越走越遠，否則中方必將採取必要措施。

路透報導，這些措施由歐盟執委會在修訂《網路安全法》（Cybersecurity Act）時提出，修訂背景是網路攻擊與勒索軟體攻擊增加，以及對於外國干預、間諜活動與對非歐盟科技供應商依賴程度引發的憂慮升高。

歐盟執委會並未點名任何公司或國家，然而，歐洲近來正加強審查中國科技。像是德國近期任命專家委員會重新評估對北京的貿易政策，並已禁止在未來6G電信網路中使用來自中國的零組件。

華為發言人表示，以供應商原產國、而非基於事實證據與技術標準，來限制或排除非歐盟供應商的立法提案，將違反歐盟關於公平、非歧視與比例原則等基本法律精神，也違背其在世貿組織框架下的相關義務。華為發言人還表示，將密切關注立法進程的後續發展，「保留維護我們合法權益的一切權利」。

郭嘉昆在例行記者會上回應媒體時表示，中方注意到有關報導，對此表示嚴重關切。中國企業長期在歐洲依法合規經營，從未危害歐洲國家安全，而是有力促進了歐洲電信和數位產業發展，為歐洲民眾提供了優質的產品和服務。

郭嘉昆指出，在沒有任何事實證據的情況下，使用非技術性標準強行限制，甚至禁止企業參與市場，嚴重違反市場原則和公平競爭規則，是將正常的合作政治化泛安全化的典型表現，是赤裸裸的保護主義，肆意干預市場違背經濟規律的行為，非但無法獲得所謂安全，還會付出巨大成本。

郭嘉昆表示，事實已經證明，個別國家強行移除中國電信企業優質安全的設備，造成巨額經濟損失，嚴重阻礙當地數位網路產業的發展。敦促歐盟避免在保護主義的錯誤道路上越走越遠，否則中方必將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。