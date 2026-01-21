高盛：出口持續強勁 將成大陸今年拉動經濟增長關鍵引擎

在出口超預期增長和工業生產強勁的帶動下，2025年大陸GDP增長5.0%。高盛首席中國經濟學家閃輝近日指出，出口持續強勁將成為2026年大陸拉動經濟增長關鍵引擎；高盛首席中國股票策略分析師劉勁津則表示，2026年股市上漲或將由盈利驅動，AI、出海、反內捲三大主線將形成三維支撐，並預計2026年將有超過人民幣3兆元新增資本流入股市。

澎湃新聞報導，閃輝表示，大陸出口商已成功將目的地從美國分散至其他地區，預計2026年名義出口增速（美元計價）將達5.6%，未來幾年出口量年均增長5-6%，顯著跑贏全球2-3%的貿易增速均值。

閃輝指出，出口韌性有三大支撐，一是全球經濟穩步增長帶動需求上升，二是大陸產品在新興市場的競爭力持續凸顯，對外投資催生額外需求，三是大陸在稀土等關鍵礦產領域的主導地位，制約了部分國家增設貿易壁壘的空間。

消費領域將呈現結構性分化特徵，服務消費增速將繼續領先商品消費。居民消費雖仍相對疲弱，但政府消費在化債壓力緩解後持續發力，2025年推出的育兒補貼、技能培訓等政策在2026年將繼續深化，逐步修復居民消費信心。

投資方面，閃輝預計2026年表現將顯著好於2025年，核心驅動力一是2025年延遲的基建項目將在2026年集中落地，新型金融工具對基建的支持將轉化為實物工作量；二是「十五五」開局之年，科技、AI、電網等重大項目投資加速，疊加民生領域配套資金到位，推動投資止跌回升。

股市方面，AI、出海、反內卷三大主線將形成三維支撐。劉勁津表示，AI領域從算力投入轉向應用變現，未來3到5年每年可為全市場盈利增長貢獻2-3%；出海企業憑藉海外更高毛利率和市占率提升，成為長期增長引擎；反內捲政策則推動上游製造業毛利率從歷史低位回升，為相關行業帶來盈利反轉機遇。

資金面方面，高盛調研發現，海外投資者對中國市場的興趣已顯著提升，但配置仍處於低配狀態，全球公募基金當前低配中國資產約300個基點，對沖基金對中國股票的淨倉位不到其倉位的8%，遠低於歷史高點。

劉勁津進一步分析，大陸預計2026年將有超過人民幣3兆元新增資本流入股市，其中包含人民幣2兆元個人投資者資金（主要來自存款搬家）及人民幣1兆元機構資金（保險、公募等長線資金持續增配）。此外，上市公司現金回報將再創新高，全年股息和回購總額或接近5,700億美元，為市場提供穩定流動性支撐。