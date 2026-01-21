彈劾賴總統程序啟動 陸國台辦：搞綠色恐怖必遭反對

近期對賴清德總統的彈劾程序啟動，大陸國台辦發言人彭慶恩21日評論說，賴清德大搞綠色恐怖、製造寒蟬效應，不斷操弄、挑起政治惡鬥，違背民意，大失人心，必然遭到台灣民眾強烈反對。

彭慶恩今主持國台辦記者會。他還抨擊，賴清德頑固堅持台獨分裂立場，為謀取政治私利，不顧島內民生福祉，一再踐踏民主、妨害自由，濫用司法打壓迫害政治異己。

賴清德日前見美國亞利桑那州訪問團時，提及期盼台美盡早簽署避免雙重課稅協議，幫助台積電等業者在美國長期深耕等。彭慶恩回應，美國向來以美國利益優先，慣於揮舞關稅大棒損人利己，所謂美台貿易及供應鏈合作，只會把台灣榨乾，逼著台灣自斷筋骨。在美國人眼裡，台灣的價值不是什麼供應鏈夥伴，而是以台制華的棋子、軍工複合體的搖錢樹、製造業回流的提款機。

彭慶恩說，民進黨當局為了倚外謀獨，一再割肉飼虎，現在又要讓台積電大幅增加赴美投資，為美國創造所謂高薪就業機會，毀的只會是島內（指台灣）產業的根，寒的只會是台灣民眾的心。

彭慶恩也回應網攻議題。他指控，是民進黨慣於造謠誣衊、抹黑大陸，不惜升高兩岸對立對抗，來掩蓋其施政無能。

彭慶恩並列舉，大陸去年查處來自台灣方向的網路攻擊事件近4千起，較2024年增長25%，以及大陸有關部門破獲台軍心戰大隊、台灣王氏研創藝術公司、匿名者64等案，認為是民進黨當局頻頻指使軍情機構和網軍對大陸實施網路攻擊破壞，傳播散布違法有害訊息。

對於外媒報導大陸向歐洲施壓，要求歐洲各國禁止台灣政治人物入境，彭慶恩說，大陸堅決反對建交國與「中國台灣地區」進行任何形式的官方往來。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。

彭慶恩也談及陸配議題，他說民進黨當局出於台獨本性，肆意侵害陸配權益，打壓欺凌陸配群體，可謂無所不用其極，嚴重破壞兩岸婚姻家庭的安寧生活，嚴重損害兩岸婚姻群體的正當權益，對此予以強烈譴責。對於迫害大陸配偶的台獨幫兇爪牙，「我們將依法追責，嚴懲不貸」。

至於《自由時報》報導，去年3月因宣揚武統，被廢止居留許可返回大陸的陸配張燕（網名「恩綺」），近日在大陸直播時，當地公安機關要求關掉直播、並被帶離。彭慶恩回應，「我不了解你說的情況。但你提到的這位女士我知道，她一貫支持祖國統一。我們會依法保護每一位民眾的正當合法權益。」