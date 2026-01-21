快訊

LINE免費貼圖6款！狗狗貓咪兔子大集合 這款「買啦買啦」購物狂小心了

土方之亂嗆「自己大便自己收」 盧秀燕火大回擊：內政部要道歉

川普只是表面工夫？美國對安全威脅正在「亡羊補牢」

陸國台辦：兩岸去年人員往來增加逾百萬人次、年增23.6%

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
四川九寨溝風景獨特壯麗，是過去台灣團客赴陸旅行的熱門行程。 （新華社）
四川九寨溝風景獨特壯麗，是過去台灣團客赴陸旅行的熱門行程。 （新華社）

儘管中共對台軍演頻繁，兩岸關係緊張，但在疫情後大陸力推便利台人赴陸政策下，國台辦發言人彭慶恩21日介紹去年兩岸人員往來情況，表示2025年全年，兩岸人員往來比2024年大幅增長104.45萬人次，達544.95萬人次，年增23.6%，認為「仍達到相當規模」，且各領域交流合作保持熱絡。

大陸國台辦經濟局長兼發言人彭慶恩今天主持記者會，就兩岸人員往來他公布數據說，2025年，在民進黨當局持續加碼禁限的情況下，兩岸人員往來比2024年大幅增長104.45萬人次，達544.95萬人次，年增長23.6%。

彭慶恩說，其中，台灣居民來大陸489.18萬人次，較前年增加86.88萬人次，增長21.6%；大陸居民赴台55.77萬人次，較前年增加17.57萬人次，增長47.4%。他提到，值得一提的是，來大陸台胞中，「首來族」30.69萬，年增長34.6%；台灣青年168.4萬人次，佔34.4%。

他解讀說，儘管民進黨當局處心積慮阻撓禁限，但2025年兩岸人員往來仍達到相當規模，各領域交流合作保持熱絡。「我們真誠歡迎越來越多的台灣同胞來大陸走一走，看一看，欣賞祖國大陸壯美河山，感受大陸經濟社會蓬勃發展的萬千氣象。」

至於近期有台灣民眾因辦理一次性「中國邊境旅遊護照」赴俄羅斯旅遊，返台後遭廢止台灣戶籍，陸委會表示申請大陸證件須取消台灣身分。彭慶恩說，民進黨當局以各種藉口恐嚇台灣民眾，限制民眾自由，製造綠色恐怖，充分暴露其大搞台獨專制的醜惡面目，已經遭到越來越多台灣民眾的強烈譴責和反對。

他說，奉勸民進黨當局，要多做有利台灣民眾切身利益的事情，不要總想變著花樣恐嚇危害台灣民眾，否則必遭反噬。

民進黨 發言人 規模

延伸閱讀

林宸佑涉國安法遭羈押 國台辦宣稱是打壓

在大陸境內、海外監管風險均加劇 拼多多市值蒸發逾3成

陸砸逾2兆激活民間投資 對中小微企業貸款提供專項擔保

習近平談大陸發展：處於不確定難預料因素增多時期

相關新聞

彈劾賴總統程序啟動 陸國台辦：搞綠色恐怖必遭反對

近期對賴清德總統的彈劾程序啟動，大陸國台辦發言人彭慶恩21日評論說，賴清德大搞綠色恐怖、製造寒蟬效應，不斷操弄、挑起政治...

陸國台辦：兩岸去年人員往來增加逾百萬人次、年增23.6%

儘管中共對台軍演頻繁，兩岸關係緊張，但在疫情後大陸力推便利台人赴陸政策下，國台辦發言人彭慶恩21日介紹去年兩岸人員往來情...

在大陸境內、海外監管風險均加劇 拼多多市值蒸發逾3成

市場擔憂大陸電商巨頭拼多多監管風險加劇，該公司股價從9日起連續下跌，20日美股盤前延續前6個交易日跌勢，跌幅一度達4.9...

上海2025年經濟成績單出爐：GDP年增5.4% 先導產業持續發力

上海21日公布2025年經濟數據，顯示GDP年增5.4%，服務業與先導產業（積體電路、人工智慧等）仍為主要支撐。專家指出...

陸副總理何立峰：貿易「泛國安化」 很多時候是「中國想買對方不賣」

大陸國務院副總理何立峰20日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2026年年會並發表致詞。他並先後會見瑞士聯邦主席帕姆蘭、美國財...

批台美關稅是經濟霸凌 陸國台辦：卑躬屈膝的投降書

台美關稅談判結果出爐，美商務部宣布對台商品適用對等關稅稅率總體不超過15%，同時，台灣承諾在美投資5,000億美元。大陸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。