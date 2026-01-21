陸國台辦：兩岸去年人員往來增加逾百萬人次、年增23.6%

儘管中共對台軍演頻繁，兩岸關係緊張，但在疫情後大陸力推便利台人赴陸政策下，國台辦發言人彭慶恩21日介紹去年兩岸人員往來情況，表示2025年全年，兩岸人員往來比2024年大幅增長104.45萬人次，達544.95萬人次，年增23.6%，認為「仍達到相當規模」，且各領域交流合作保持熱絡。

大陸國台辦經濟局長兼發言人彭慶恩今天主持記者會，就兩岸人員往來他公布數據說，2025年，在民進黨當局持續加碼禁限的情況下，兩岸人員往來比2024年大幅增長104.45萬人次，達544.95萬人次，年增長23.6%。

彭慶恩說，其中，台灣居民來大陸489.18萬人次，較前年增加86.88萬人次，增長21.6%；大陸居民赴台55.77萬人次，較前年增加17.57萬人次，增長47.4%。他提到，值得一提的是，來大陸台胞中，「首來族」30.69萬，年增長34.6%；台灣青年168.4萬人次，佔34.4%。

他解讀說，儘管民進黨當局處心積慮阻撓禁限，但2025年兩岸人員往來仍達到相當規模，各領域交流合作保持熱絡。「我們真誠歡迎越來越多的台灣同胞來大陸走一走，看一看，欣賞祖國大陸壯美河山，感受大陸經濟社會蓬勃發展的萬千氣象。」

至於近期有台灣民眾因辦理一次性「中國邊境旅遊護照」赴俄羅斯旅遊，返台後遭廢止台灣戶籍，陸委會表示申請大陸證件須取消台灣身分。彭慶恩說，民進黨當局以各種藉口恐嚇台灣民眾，限制民眾自由，製造綠色恐怖，充分暴露其大搞台獨專制的醜惡面目，已經遭到越來越多台灣民眾的強烈譴責和反對。

他說，奉勸民進黨當局，要多做有利台灣民眾切身利益的事情，不要總想變著花樣恐嚇危害台灣民眾，否則必遭反噬。