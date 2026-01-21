林宸佑涉國安法遭羈押 國台辦宣稱是打壓

中天記者林宸佑涉利誘軍人拍攝投共影片與刺探軍機，遭依涉犯國安法等罪羈押禁見。中國大陸國台辦今天宣稱，這是濫用司法手段，打壓政治異己。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，發言人彭慶恩針對林宸佑因涉國安法遭到羈押做出上述表示。

彭慶恩說，「『民進黨當局』濫用司法手段，打壓政治異己，亂扣滲透帽子，已經不是第一次了。以一黨一己之私製造『綠色恐怖』，煽動兩岸對立對抗，必遭反對」。

針對媒體進一步提問，國台辦是否有掌握大陸方面有人員與林宸佑接觸，彭慶恩僅重述上述回應。

林宸佑等6人遭依涉犯國安法等罪嫌收押禁見，其中有5名現退役軍人，服役單位涵蓋陸軍、海軍等；橋檢表示，續溯源清查金流，以及相關涉案人員。