林宸佑涉國安法遭羈押 國台辦宣稱是打壓

中央社／ 北京21日電

中天記者林宸佑涉利誘軍人拍攝投共影片與刺探軍機，遭依涉犯國安法等罪羈押禁見。中國大陸國台辦今天宣稱，這是濫用司法手段，打壓政治異己。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，發言人彭慶恩針對林宸佑因涉國安法遭到羈押做出上述表示。

彭慶恩說，「『民進黨當局』濫用司法手段，打壓政治異己，亂扣滲透帽子，已經不是第一次了。以一黨一己之私製造『綠色恐怖』，煽動兩岸對立對抗，必遭反對」。

針對媒體進一步提問，國台辦是否有掌握大陸方面有人員與林宸佑接觸，彭慶恩僅重述上述回應。

林宸佑等6人遭依涉犯國安法等罪嫌收押禁見，其中有5名現退役軍人，服役單位涵蓋陸軍、海軍等；橋檢表示，續溯源清查金流，以及相關涉案人員。

國安法 林宸佑 國台辦

相關新聞

彈劾賴總統程序啟動 陸國台辦：搞綠色恐怖必遭反對

近期對賴清德總統的彈劾程序啟動，大陸國台辦發言人彭慶恩21日評論說，賴清德大搞綠色恐怖、製造寒蟬效應，不斷操弄、挑起政治...

陸國台辦：兩岸去年人員往來增加逾百萬人次、年增23.6%

儘管中共對台軍演頻繁，兩岸關係緊張，但在疫情後大陸力推便利台人赴陸政策下，國台辦發言人彭慶恩21日介紹去年兩岸人員往來情...

在大陸境內、海外監管風險均加劇 拼多多市值蒸發逾3成

市場擔憂大陸電商巨頭拼多多監管風險加劇，該公司股價從9日起連續下跌，20日美股盤前延續前6個交易日跌勢，跌幅一度達4.9...

上海2025年經濟成績單出爐：GDP年增5.4% 先導產業持續發力

上海21日公布2025年經濟數據，顯示GDP年增5.4%，服務業與先導產業（積體電路、人工智慧等）仍為主要支撐。專家指出...

陸副總理何立峰：貿易「泛國安化」 很多時候是「中國想買對方不賣」

大陸國務院副總理何立峰20日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2026年年會並發表致詞。他並先後會見瑞士聯邦主席帕姆蘭、美國財...

批台美關稅是經濟霸凌 陸國台辦：卑躬屈膝的投降書

台美關稅談判結果出爐，美商務部宣布對台商品適用對等關稅稅率總體不超過15%，同時，台灣承諾在美投資5,000億美元。大陸...

