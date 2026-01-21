批台美關稅是經濟霸凌 陸國台辦：卑躬屈膝的投降書

台美關稅談判結果出爐，美商務部宣布對台商品適用對等關稅稅率總體不超過15%，同時，台灣承諾在美投資5,000億美元。大陸國台辦經濟局長、發言人彭慶恩21日在記者會上對此抨擊，這是1份在經濟霸凌面前卑躬屈膝的投降書，將掏空台灣優勢產業。

彭慶恩今天主持國台辦例行記者會，一開始，他就陸方立場，在回應陸媒提問時對台美關稅談判做強烈抨擊。

彭慶恩說，所謂台美貿易談判，實質是美國以關稅為大棒極限施壓，脅迫台灣大幅增加對美投資，企圖掏空台灣優勢產業。所謂達成的共識，不過是一張民進黨當局出賣台灣民眾福祉和產業發展利益的賣身券，是1份在經濟霸凌面前卑躬屈膝的投降書。

他說，台灣將承擔5000億美元的巨額投資承諾，面臨將40%的半導體供應鏈轉移至美國的巨大風險，換取的不過是將原本就不合理的所謂「對等關稅」稅率從20%下調至15%，這筆帳是否公平、是否合理，明眼人一看便知。

彭慶恩說，但民進黨當局對此不以為恥、反以為榮，企圖蒙騙台灣民眾，將砸鍋賣鐵式妥協美化為重要突破，將單邊霸凌粉飾為平等合作，將一跪到底包裝成台灣模式，放任美國對台灣產業搬空搶淨，對台灣民眾敲骨吸髓，如此無能無恥，只會徹底斷送台灣發展前景。

他並表示，5,000億美元的巨額投資，大約是台灣外匯存底的80%，相當於讓每1個台灣民眾拿出68萬元新台幣，為民進黨當局交倚外謀獨的政治獻金。他說，美台關稅談判的結果，充分證明台獨是絕路，外人靠不住。如果沒有強大祖國作為後盾，台灣只能淪為外部勢力眼中的肥肉，成為任人宰割的羔羊。

至於有媒體關切，台美談判結果，是否代表大陸除口頭抗議外，無法阻止台灣參與全球供應鏈重組，陸方是否擔心台灣半導體產能為美國利益服務。彭慶恩說，「台灣同胞是我們的家人，台灣企業是中華民族的企業」。

彭慶恩說，大陸堅決反對民進黨當局為了謀求台獨，勾連外部勢力，掏空台灣，損害台灣企業民眾的切身利益，將堅定維護兩岸同胞的發展權益和中華民族的整體利益。他批評，事實反復證明，出賣民族利益的終將被釘在歷史的恥辱柱上，肆意巧取豪奪，也易遭反抗反噬。

另，大陸海關總署統計，2025年兩岸貿易總額達3143.3億美元，其中大陸對台出口增長11.2%，大陸自台灣進口增長6.0%。彭慶恩認為，2025年，儘管面臨外部環境的不利影響和民進黨當局的阻撓破壞，兩岸經貿往來依然保持穩步增長趨勢，充分說明加強兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展是符合兩岸同胞共同利益的正道，任何推動兩岸脫鈎斷鏈、削弱兩岸經濟聯繫的圖謀都是倒行逆施，注定失敗。