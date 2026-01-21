快訊

LINE免費貼圖6款！狗狗貓咪兔子大集合 這款「買啦買啦」購物狂小心了

土方之亂嗆「自己大便自己收」 盧秀燕火大回擊：內政部要道歉

川普只是表面工夫？美國對安全威脅正在「亡羊補牢」

聽新聞
0:00 / 0:00

批台美關稅是經濟霸凌 陸國台辦：卑躬屈膝的投降書

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
對於台美關稅談判，大陸國台辦抨擊這是對美投降書。圖為高雄港貨櫃。記者劉學聖／攝影
對於台美關稅談判，大陸國台辦抨擊這是對美投降書。圖為高雄港貨櫃。記者劉學聖／攝影

台美關稅談判結果出爐，美商務部宣布對台商品適用對等關稅稅率總體不超過15%，同時，台灣承諾在美投資5,000億美元。大陸國台辦經濟局長、發言人彭慶恩21日在記者會上對此抨擊，這是1份在經濟霸凌面前卑躬屈膝的投降書，將掏空台灣優勢產業。

彭慶恩今天主持國台辦例行記者會，一開始，他就陸方立場，在回應陸媒提問時對台美關稅談判做強烈抨擊。

彭慶恩說，所謂台美貿易談判，實質是美國以關稅為大棒極限施壓，脅迫台灣大幅增加對美投資，企圖掏空台灣優勢產業。所謂達成的共識，不過是一張民進黨當局出賣台灣民眾福祉和產業發展利益的賣身券，是1份在經濟霸凌面前卑躬屈膝的投降書。

他說，台灣將承擔5000億美元的巨額投資承諾，面臨將40%的半導體供應鏈轉移至美國的巨大風險，換取的不過是將原本就不合理的所謂「對等關稅」稅率從20%下調至15%，這筆帳是否公平、是否合理，明眼人一看便知。

彭慶恩說，但民進黨當局對此不以為恥、反以為榮，企圖蒙騙台灣民眾，將砸鍋賣鐵式妥協美化為重要突破，將單邊霸凌粉飾為平等合作，將一跪到底包裝成台灣模式，放任美國對台灣產業搬空搶淨，對台灣民眾敲骨吸髓，如此無能無恥，只會徹底斷送台灣發展前景。

他並表示，5,000億美元的巨額投資，大約是台灣外匯存底的80%，相當於讓每1個台灣民眾拿出68萬元新台幣，為民進黨當局交倚外謀獨的政治獻金。他說，美台關稅談判的結果，充分證明台獨是絕路，外人靠不住。如果沒有強大祖國作為後盾，台灣只能淪為外部勢力眼中的肥肉，成為任人宰割的羔羊。

至於有媒體關切，台美談判結果，是否代表大陸除口頭抗議外，無法阻止台灣參與全球供應鏈重組，陸方是否擔心台灣半導體產能為美國利益服務。彭慶恩說，「台灣同胞是我們的家人，台灣企業是中華民族的企業」。

彭慶恩說，大陸堅決反對民進黨當局為了謀求台獨，勾連外部勢力，掏空台灣，損害台灣企業民眾的切身利益，將堅定維護兩岸同胞的發展權益和中華民族的整體利益。他批評，事實反復證明，出賣民族利益的終將被釘在歷史的恥辱柱上，肆意巧取豪奪，也易遭反抗反噬。

另，大陸海關總署統計，2025年兩岸貿易總額達3143.3億美元，其中大陸對台出口增長11.2%，大陸自台灣進口增長6.0%。彭慶恩認為，2025年，儘管面臨外部環境的不利影響和民進黨當局的阻撓破壞，兩岸經貿往來依然保持穩步增長趨勢，充分說明加強兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展是符合兩岸同胞共同利益的正道，任何推動兩岸脫鈎斷鏈、削弱兩岸經濟聯繫的圖謀都是倒行逆施，注定失敗。

台美關稅 對台 民進黨

延伸閱讀

國共「首次智庫交流論壇」？陸國台辦強調「保持良性互動」

川普為奪格陵蘭揚言加稅 恐因最高法院裁決翻盤

自行車市場谷底已過 法人看好美利達等營運後市

格陵蘭關稅恐掀反制？川普不擔心：歐盟需要美國 投資還是會來

相關新聞

彈劾賴總統程序啟動 陸國台辦：搞綠色恐怖必遭反對

近期對賴清德總統的彈劾程序啟動，大陸國台辦發言人彭慶恩21日評論說，賴清德大搞綠色恐怖、製造寒蟬效應，不斷操弄、挑起政治...

陸國台辦：兩岸去年人員往來增加逾百萬人次、年增23.6%

儘管中共對台軍演頻繁，兩岸關係緊張，但在疫情後大陸力推便利台人赴陸政策下，國台辦發言人彭慶恩21日介紹去年兩岸人員往來情...

在大陸境內、海外監管風險均加劇 拼多多市值蒸發逾3成

市場擔憂大陸電商巨頭拼多多監管風險加劇，該公司股價從9日起連續下跌，20日美股盤前延續前6個交易日跌勢，跌幅一度達4.9...

上海2025年經濟成績單出爐：GDP年增5.4% 先導產業持續發力

上海21日公布2025年經濟數據，顯示GDP年增5.4%，服務業與先導產業（積體電路、人工智慧等）仍為主要支撐。專家指出...

陸副總理何立峰：貿易「泛國安化」 很多時候是「中國想買對方不賣」

大陸國務院副總理何立峰20日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2026年年會並發表致詞。他並先後會見瑞士聯邦主席帕姆蘭、美國財...

批台美關稅是經濟霸凌 陸國台辦：卑躬屈膝的投降書

台美關稅談判結果出爐，美商務部宣布對台商品適用對等關稅稅率總體不超過15%，同時，台灣承諾在美投資5,000億美元。大陸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。