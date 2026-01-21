在大陸境內、海外監管風險均加劇 拼多多市值蒸發逾3成

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
市場擔憂大陸電商巨頭拼多多監管風險加劇，該公司股價從9日起連續下跌，20日美股盤前延續前6個交易日跌勢，跌幅一度達4.9%。總市值為1,478億美元，較2026年高點已經跌去2成，較2025年11月高點跌去3成以上。

彭博報導，拼多多員工與監管機構工作人員去年底發生肢體衝突後，大陸當局已加大對該公司的調查範圍，近幾周向拼多多上海總部派駐來自多個部門的逾100名調查人員。消息人士表示，由國家市場監督管理總局和國家稅務總局等部門的監管人員組成的特別調查組，已對拼多多開展大規模的現場核查。

去年12月3日，拼多多員工與大陸市監局人員在該公司上海辦公室發生肢體衝突，當時市監局人員在調查針對拼多多存在欺詐性發貨問題的舉報。事後警方逮捕數人，包括公司管理人員。隨後有消息稱，拼多多為了平息該公司員工與上門檢查的市監局人員發生肢體衝突事件的影響，已解僱數十名員工。

從整體營運上來看，拼多多2022年9月推出跨境電商平台Temu後收入增速保持高位，但於2024年1季度達到131%峰值後開始放緩，2024年2季度至4季度的增速分別為86%、44%、24%；2025年前3個季度收入增速分別降至10%、7%和9%。

財新網報導，拼多多高層多次強調，收入增速下降是因為業務規模擴大和新挑戰出現，包括大陸電商產業競爭加劇，全球業務面臨外部競爭環境激烈變化等。

拼多多收入增速下滑還因為其全球化業務Temu增速放緩。2024年2季度至4季度，拼多多的交易服務收入增速分別為234%、72%、33%；2025年前3個季度的增速分別為6%、0.7%和10%。

此外，Temu在海外面臨的監管風險持續加強。2025年，Temu此前最大市場美國取消小包免稅政策，Temu轉而加大對歐洲等市場的投入，但在歐盟也相繼遇到歐盟執委會調查Temu未能履行《數位服務法》、並對其位於都柏林的歐洲總部實施突擊檢查，重點調查其是否獲得中國政府補貼。

拼多多 電商 衝突

大陸國務院副總理何立峰20日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2026年年會並發表致詞。他並先後會見瑞士聯邦主席帕姆蘭、美國財...

1月19日中國大陸國家統計局公布2025年經濟數據，全年GDP成長5%，表面上達成北京年初設定的「5%左右」目標；但若細看結構，內需動能的疲弱已難以忽視。 進入2026年，「十五五」規劃正式開局，北京究竟還能靠什麼突圍？至少可以確定的是，單靠造橋、鋪路、蓋樓的老路，效果已十分有限。

市場擔憂大陸電商巨頭拼多多監管風險加劇，該公司股價從9日起連續下跌，20日美股盤前延續前6個交易日跌勢，跌幅一度達4.9...

上海21日公布2025年經濟數據，顯示GDP年增5.4%，服務業與先導產業（積體電路、人工智慧等）仍為主要支撐。專家指出...

19日大陸國家統計局公布2025年經濟數據，全年GDP成長5%，表面上達成北京年初設定的「5%左右」目標；但若細看結構，...

大陸發改委表示，今年將研究制定推出2026—2030年擴大內需戰略方案；大陸財政部對符合條件的中小微企業民間投資貸款，提...

