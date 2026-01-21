上海2025年經濟成績單出爐：GDP年增5.4% 先導產業持續發力
上海21日公布2025年經濟數據，顯示GDP年增5.4%，服務業與先導產業（積體電路、人工智慧等）仍為主要支撐。專家指出，在外部環境變化下，上海的經濟表現與產業結構、消費結構及開放程度等因素相關，部分產業升級與科技創新對經濟運行起到一定作用。
上海市府新聞辦21日於微信公眾號發布消息指，上海統計局、國家統計局上海調查總隊發布《2025年上海市國民經濟運作》。依地區生產總值統一核算結果，2025年上海實現地區生產總值（GDP）5兆6708.71億元（人民幣，單位下同），按不變價格計算，年增5.4%。分產業看，第一產業增加值99.39億元，增長2.0%；第二產業增加值1兆1650.62億元，增長3.5%；第三產業增加值4兆4958.70億元，增長6.0%。
數據顯示，2025年上海工業增加值年增5.0%，規模以上工業總產值年增4.6%。其中，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業產值年增15.8%，電氣機械和器材製造業增長11.1%，汽車製造業增長7.8%。三大先導產業製造業產值年增9.6%，積體電路製造業與人工智慧製造業分別增長15.1%與13.6%。
服務業上，2025年第三產業增加值年增6.0%。其中，信息傳輸、軟體和信息技術服務業增加值7139.93億元，年增15.3%；金融業增加值8979.66億元，增長9.7%；交通運輸、倉儲和郵政業增加值2076.66億元，增長5.3%。
投資方面，2025年上海固定資產投資年增4.6%，其中工業投資年增20.0%，城市基礎設施投資增長11.2%；同期，新建商品房銷售面積1579.85萬平方公尺，年減4.6%。
至於消費，2025年社會消費品零售總額1兆6600.93億元，年增4.6%。限額以上單位中，文化辦公用品、家用電器及家具類商品零售額增幅居前，限額以上網上商店零售額年增14.1%。
澎湃新聞引述復旦大學教授、消費市場大數據實驗室（上海）主任張伊娜指，上海經濟表現與產業結構、消費結構及對外開放程度相關，科技創新與產業升級對經濟運行提供一定支撐。
上海社會科學院經濟研究所所長沈開艷表示，製造業與服務業融合程度提高，製造、貿易與科技創新關聯性增強。她提到，三大先導產業製造業產值年增9.6%，積體電路等領域企業數量與產業集聚居於前列，上海科創板上市企業數量位居大陸第一，集聚超1,200家積體電路企業。
上海近日公布「十五五」規畫建議，提出至2035年人均GDP較2020年「翻一番」。界面新聞引述上海社科院國家高端智庫專家楊建文分析，若考量美元可能貶值、人民幣有望升值及約2%通膨因素，實現目標需未來十年經濟年均增長率約6%。
