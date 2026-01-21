上海2025年經濟成績單出爐：GDP年增5.4% 先導產業持續發力

1月19日中國大陸國家統計局公布2025年經濟數據，全年GDP成長5%，表面上達成北京年初設定的「5%左右」目標；但若細看結構，內需動能的疲弱已難以忽視。 進入2026年，「十五五」規劃正式開局，北京究竟還能靠什麼突圍？至少可以確定的是，單靠造橋、鋪路、蓋樓的老路，效果已十分有限。

