陸副總理何立峰：貿易「泛國安化」 很多時候是「中國想買對方不賣」

大陸國務院副總理何立峰20日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2026年年會並發表致詞。他並先後會見瑞士聯邦主席帕姆蘭、美國財長貝森特和英國財政大臣里夫斯，就雙邊經貿領域相關問題交換意見。致詞時他提到，關稅戰、貿易戰破壞全球資源的有效配置，在貿易「泛國安化」下，更對世界經濟穩定造成負面影響，「很多時候是中國想買，對方不賣」。

新華社報導，何立峰首先表示，大陸國家主席習近平主席2017年1月在達沃斯論壇發表重要講話，中國認真落實，堅定支持多邊主義和自由貿易。近年來，習近平主席相繼提出四大全球倡議，為解決世界面臨的共同問題提供了中國方案。

何立峰在論壇致詞中提出四點看法：一要堅定支持自由貿易，攜手推動普惠包容的經濟全球化；二要堅定維護多邊主義，推動完善更加公正合理的國際經貿秩序；三要堅持合作共贏，致力共同做大合作蛋糕，合力破解發展難題；四要堅持相互尊重、平等協商，善用對話妥善管控分歧、解決問題。

另據星島頭條，何立峰在論壇上發言時談及中美經貿關係，強調兩國經濟具有高度互補性，完全可以相互成就，而非彼此對立。過往中美經貿磋商的經驗顯示，只要在平等基礎上進行對話、相向而行，解決問題的方法往往多於困難本身。

他表示，中國一向視各國為貿易夥伴而非對手，中國的發展對全球經濟而言是機遇而非威脅。對於國際經貿合作中出現的分歧與誤解，中方主張透過平等協商增進互信，逐步彌合分歧，推動問題妥善解決。

何立峰批評，關稅戰、貿易戰破壞全球資源的有效配置，在貿易「泛國安化」下，更對世界經濟穩定造成負面影響，「很多時候是中國想買，對方不賣」，重申中國堅定維護多邊主義，支持以規則為基礎的國際經貿體系，並積極倡導普惠包容的經濟全球化。

除了出席論壇，何立峰還應約分別與美國財長貝森特、英國財政大臣里夫斯舉行中美經貿磋商機制和中英經濟財金對話機制雙方牽頭人會談，就中美、中英經貿領域相關問題交換意見，並與美國討論包括大豆採購在內的具體合作事宜。