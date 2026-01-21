陸強韌電網 五年投資23兆元 因應 AI 與資料中心電力需求

為因應全球競逐AI等新興產業發展下龐大的電力需求，未來五年（2026-2030年），大陸國家電網和南方電網總投資將逼近人民幣5兆元（約新台幣23兆元），較「十四五」投資大增七成以上，年均投資近人民幣1兆元，重點投向特高壓輸電、配網升級和數智化轉型三大領域。

高盛報告指，至2028年後AI與資料中心耗電需求爆發，將進一步提高大陸智慧電網建置的迫切性。

據大陸國家電網發布，投資主要用於新型電力系統建設，將進一步鞏固「西電東送、北電南供」能源輸送網，加快特高壓直流外送通道建設，推動跨區跨省輸電能力較「十四五」末提升超過三成，並實施「人工智慧+」方案，強化電網數位賦能。

分析機構認為，兩大電網近人民幣5兆元的投資，將形成全產業鏈拉動效應，特高壓、主網設備、配網升級等板塊將直接受益。中泰證券指出，國家電網將以擴大有效投資，帶動新型電力系統產業鏈供應鏈高品質發展。

高盛報告稱，綠色轉型、智慧電網、電動車、AI及「西電東送」等需求，預計今年大陸特高壓領域將領先成長，隨後重點將切換至智慧電網與配電網建設。

大陸能源局日前發布，去年大陸全社會用電量首次突破十兆度，相當於美國全年用電量的兩倍多，超過歐盟、俄羅斯、印度、日本四個經濟體年用電量總和。發改委信息中心研究員魏琪嘉說，第三產業技術含量高的細分門類用電量保持快速增長，說明與當前數位經濟、新能源汽車行業快速發展有密切關係。

美國特斯拉和太空探索技術公司（SpaceX）執行長馬斯克日前表示，中國大陸在人工智能（AI）計算能力方面將會領先世界，關鍵優勢就在於其電力供應能力。