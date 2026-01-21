陸鼓勵投資 研究設立國家級併購基金

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸發改委副主任王昌林昨（20）日表示，要發揮好國家創業投資基金行業標竿作用，研究設立國家級併購基金，加強政府投資、基金布局規劃等，促進創新創業創造，加快培育和發展新質生產力。

外界認為，成立併購基金或是大陸官方為應對經濟發展中產業整合與升級的迫切需求。

所謂併購基金，指的是投資方向以併購為主的私募股權基金。而國家級併購基金，則是指由國家層面的政府部門、央企或國家級金融機構等主導設立，以支持企業併購重組、產業整合和轉型升級為主要目標的大型投資基金。

從過往大陸官方成立國家基金邏輯來看，推測併購基金設立有幾個目的：一是引導投資方向，重點投向國家戰略領域，比如科技創新、產業升級和「硬科技」（如半導體、生物醫藥）；二是優化市場結構，通過國資引領，帶動更多社會資本參與長期價值投資；三是支持市場難以有效配置資源的薄弱環節，填補市場空白。

近年大陸併購市場持續活躍，而政策是助力。新「國九條」在2024年推出明確加大併購重組改革力度，緊接推出「併購六條」，進一步激活市場。

創業 經濟發展 半導體

