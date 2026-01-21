聽新聞
0:00 / 0:00

陸砸2.3兆投資基金挺中小企業 習：發展不確定因素增加

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
中共總書記習近平表示，大陸發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。新華社
中共總書記習近平表示，大陸發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。新華社

為推動「十五五」時期經濟發展，大陸發改委昨宣布，今年將研究制定推出二○二六至二○三○年擴大內需戰略實施方案，並提出設立國家級併購基金，促進創新。大陸財政部等四部門同日發布，實施民間投資專項擔保計畫，額度人民幣五千億元（台幣二點三兆元），支持中小企業民間投資貸款。

中共總書記習近平昨出席中共黨校幹部研討班開班式時稱，大陸發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多時期，要在戰略上保持定力，在戰術上精心運籌，不斷增強發展的確定性和可持續性。他並指建設現代化產業體系、實現產業體系躍升，是十五五時期的重要戰略任務。

大陸發改委副主任王昌林表示，要做強國內大循環、實體經濟、全國統一大市場建設等領域。將研究制定推出二○二六至二○三○年擴大內需戰略實施方案，努力實現供需互促、循環升級；並將研究設立國家級併購基金，加強政府投資基金布局規畫和投向指導，促進創新創業創造，加快培育和發展新質生產力。

大陸財政部、工信部、人行等發布實施民間投資專項擔保計畫的通知，提供人民幣五千億額度，分兩年實施，對象包括符合條件的中小企業民間投資貸款，資金用於支持企業購買設備及原材料、技術改造、數位化改造等；並指出去年大陸財政赤字率百分之四左右，今年財政總體支出力度將「只增不減」。

財政赤字 經濟發展 中小企業 人民幣 中共 實體經濟 習近平

延伸閱讀

習近平談大陸發展：處於不確定難預料因素增多時期

陸取消多項產品出口退稅 官方稱企業競爭優勢非靠補貼

是否響應美國？川普將成立「和平委員會」 大陸證實已收到邀請

中國財政部連發貸款貼息政策 擴內需促投資

相關新聞

拚AI發展 陸國家電網未來5年投資18兆

為因應全球競逐ＡＩ等新興產業發展下龐大的電力需求，大陸國家電網近日宣布，「十五五」（二○二六至二○三○年）時期，公司固定...

上海發布行動方案 加強有色金屬全球定價影響力

上海正加快提升有色金屬大宗商品市場能級。上海市委金融辦聯合多部門20日發布《加強期現聯動 提升有色金屬大宗商品能階行動方...

陸砸2.3兆投資基金挺中小企業 習：發展不確定因素增加

為推動「十五五」時期經濟發展，大陸發改委昨宣布，今年將研究制定推出二○二六至二○三○年擴大內需戰略實施方案，並提出設立國...

AI催化！陸人民幣百元股突破200檔創新高 科創板公司占半壁江山

數據顯示，A股自2024年「9·24」行情啟動以來，進入2026年，百元股數量一舉突破200檔，截至19日已達222檔，...

「光學雷達巨頭」禾賽科技老闆再創新公司 鎖定通用機器人賽道

全球光學雷達巨頭禾賽科技三位創始人向少卿、李一帆、孫愷近期又共同創立了一家公司「Sharpa」，主要開發通用機器人及其核...

廣東高技術產品 去年出口破兆元人民幣

大陸海關總署廣東分署副主任張柯19日在廣州稱，以電子信息、高端裝備、醫療設備、電動汽車等為代表的高技術產品是「十四五」時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。