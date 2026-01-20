快訊

不是常見粉紅單？他收停電通知驚呼太好看 新版設計曝光獲全網讚

強烈大陸冷氣團持續影響！明天低溫僅10度 22日前水氣較多

邊荷律曝「有好好吃飯」影片 喪父暫離台灣：需要時間再多難過一下

聽新聞
0:00 / 0:00

上海發布行動方案 加強有色金屬全球定價影響力

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
第一財經指，上海20日發布《加強期現聯動 提升有色金屬大宗商品能階行動方案》，目的在加強期貨、現貨與衍生品市場聯動、提升「上海價格」國際定價影響力，並培育完善的市場生態。圖為上海知名地標東方明珠塔。記者謝守真／攝影
第一財經指，上海20日發布《加強期現聯動 提升有色金屬大宗商品能階行動方案》，目的在加強期貨、現貨與衍生品市場聯動、提升「上海價格」國際定價影響力，並培育完善的市場生態。圖為上海知名地標東方明珠塔。記者謝守真／攝影

上海正加快提升有色金屬大宗商品市場能級。上海市委金融辦聯合多部門20日發布《加強期現聯動 提升有色金屬大宗商品能階行動方案》，目的在加強期貨、現貨與衍生品市場聯動、提升「上海價格」國際定價影響力，並培育完善的市場生態。

據第一財經，上海市委金融辦20日聯合上海期貨交易所、上海清算所及上海市商務委召開新聞發布會，介紹上述行動方案。該方案由上海市委金融辦於2025年12月30日會同多部門聯合發布，提出三部分內容18項具體措施，旨在加強期—現—衍聯動，提升上海有色金屬大宗商品資源配置能力及全球定價影響力，助力上海「五個中心」建設。

方案主要包括三方面。第一，推進市場互通，促進期—現—衍聯動。支持上海清算所與期貨交易所在清算、風險管理等方面協同，通過「大宗商品清算通」提供資金清結算服務，並鼓勵汽車、建築、家電等企業參與期貨及場外衍生品市場，更好管理價格風險。

第二，提升期現貨市場國際化水準，增強「上海價格」定價影響力。上期所通過完善產品體系、擴大對外開放及深化國際合作，持續提升國際參與度。對外開放品種已增至32個，占已上市品種70%以上，包括銅、鋁、鋅、鉛等期貨及期權品種，部分具全球或區域定價能力。以上海銅為代表的期貨板塊，已成為大陸運行最成熟、產業參與度最高的商品期貨序列之一，並躋身全球重要有色金屬定價中心。

第三，集聚市場主體，培育良好市場生態圈。方案將培育具有綜合競爭力的貿易主體，推動大宗商品企業與產業鏈協作，拓展區塊鏈等技術應用，加強跨平台、跨區域數據共享，並支持倉單制度建設，探索立法提升倉單登記權威性與有效性。

澎湃新聞提到，場外市場方面，上海清算所自2013年起搭建衍生品交易、清算及風險管理框架，為有色金屬等行業提供中央對手清算服務，並通過「大宗商品清算通」為鋅錠、鋁錠等品種提供合規、高效的現貨清結算服務，支持實體企業風險管理及現貨交易發展。

上海市委金融辦表示，方案將加快落地，通過政策協同推進期現衍市場聯動，提升資源配置能力及全球定價影響力，助力形成高水平市場生態。截至目前，上海期貨交易所已上市25個期貨及18個期權品種，主要有色金屬品種全覆蓋，部分品種在全球或區域市場具備較強定價能力。

上海 風險 競爭力

延伸閱讀

官方刺激商業地產背後 上海辦公樓空置率升租金跌

中日關係緊張 中國文物機構籲日本返還唐鴻臚井碑

上海降下入冬後第一場雪！民眾紛紛外出拍照

元大期貨春節不休市 開戶交易送黃金萬元禮

相關新聞

上海發布行動方案 加強有色金屬全球定價影響力

上海正加快提升有色金屬大宗商品市場能級。上海市委金融辦聯合多部門20日發布《加強期現聯動 提升有色金屬大宗商品能階行動方...

AI催化！陸人民幣百元股突破200檔創新高 科創板公司占半壁江山

數據顯示，A股自2024年「9·24」行情啟動以來，進入2026年，百元股數量一舉突破200檔，截至19日已達222檔，...

「光學雷達巨頭」禾賽科技老闆再創新公司 鎖定通用機器人賽道

全球光學雷達巨頭禾賽科技三位創始人向少卿、李一帆、孫愷近期又共同創立了一家公司「Sharpa」，主要開發通用機器人及其核...

擴大消費列為經濟首位 北大學者：要擺脫「奢侈品恐懼症」

中國將擴大內需消費列為今年經濟工作首位，不過當局去年對公務員祭出「禁奢令」又嚴打社群炫富下，北京大學經濟學院教授蘇劍指出...

香港失業率維持3.8%！當局稱「經濟增長、消費改善」穩定勞工市場

香港當局今天公布，去年最後一季本地失業率維持3.8%，與上一季相同

陸財政部：今年繼續實施更積極財政政策 提升人民獲得感

大陸財政部副部長廖岷表示，2026年財政部門將繼續實施更加積極的財政政策，也就是「總量增加、結構更優、效益更好、動能更強...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。