上海發布行動方案 加強有色金屬全球定價影響力

上海正加快提升有色金屬大宗商品市場能級。上海市委金融辦聯合多部門20日發布《加強期現聯動 提升有色金屬大宗商品能階行動方案》，目的在加強期貨、現貨與衍生品市場聯動、提升「上海價格」國際定價影響力，並培育完善的市場生態。

據第一財經，上海市委金融辦20日聯合上海期貨交易所、上海清算所及上海市商務委召開新聞發布會，介紹上述行動方案。該方案由上海市委金融辦於2025年12月30日會同多部門聯合發布，提出三部分內容18項具體措施，旨在加強期—現—衍聯動，提升上海有色金屬大宗商品資源配置能力及全球定價影響力，助力上海「五個中心」建設。

方案主要包括三方面。第一，推進市場互通，促進期—現—衍聯動。支持上海清算所與期貨交易所在清算、風險管理等方面協同，通過「大宗商品清算通」提供資金清結算服務，並鼓勵汽車、建築、家電等企業參與期貨及場外衍生品市場，更好管理價格風險。

第二，提升期現貨市場國際化水準，增強「上海價格」定價影響力。上期所通過完善產品體系、擴大對外開放及深化國際合作，持續提升國際參與度。對外開放品種已增至32個，占已上市品種70%以上，包括銅、鋁、鋅、鉛等期貨及期權品種，部分具全球或區域定價能力。以上海銅為代表的期貨板塊，已成為大陸運行最成熟、產業參與度最高的商品期貨序列之一，並躋身全球重要有色金屬定價中心。

第三，集聚市場主體，培育良好市場生態圈。方案將培育具有綜合競爭力的貿易主體，推動大宗商品企業與產業鏈協作，拓展區塊鏈等技術應用，加強跨平台、跨區域數據共享，並支持倉單制度建設，探索立法提升倉單登記權威性與有效性。

澎湃新聞提到，場外市場方面，上海清算所自2013年起搭建衍生品交易、清算及風險管理框架，為有色金屬等行業提供中央對手清算服務，並通過「大宗商品清算通」為鋅錠、鋁錠等品種提供合規、高效的現貨清結算服務，支持實體企業風險管理及現貨交易發展。

上海市委金融辦表示，方案將加快落地，通過政策協同推進期現衍市場聯動，提升資源配置能力及全球定價影響力，助力形成高水平市場生態。截至目前，上海期貨交易所已上市25個期貨及18個期權品種，主要有色金屬品種全覆蓋，部分品種在全球或區域市場具備較強定價能力。