霞浦台創園 30家台企 深耕農業

福建霞浦台灣農民創業園農業智能化種植基地項目簽約儀式，19日在福建省寧德市霞浦縣霞浦台灣農民創業園（以下簡稱「霞浦台創園」）舉行。

中新社報導，作為簽約方之一，台資企業—福州沃然農業科技有限公司將在霞浦縣崇儒佘族鄉投資設立台資公司，並計畫投資不低於1億元人民幣，建設區域性智慧農業示範與服務中心、精深加工與品牌化基地等，助力產業升級、農民增收與地方發展。

福州沃然農業科技有限公司總裁龔怡全表示，作為國家級台灣農民創業園，霞浦台創園為兩岸農業合作與交流提供了天然平台，且服務專業高效、政策扶持有力。 霞浦縣與台灣隔海相望，地緣相近、血緣相親、文緣相通，「霞浦三沙—台灣台北」貨運航線於2025年實現首航。2024年底，福建新增8個國家級台灣農民創業園，霞浦台創園便是其中之一，正打造集現代農業、水產養殖加工、休閒旅遊於一體的綜合性園區，逐步成為台胞在霞浦創業的沃土。

台資企業—寧德市茂鑫農業科技有限公司於2025年4月落戶霞浦台創園，打造集「有機種植+生態循環」等功能於一體的無刺即食玫瑰示範種植基地。