霞浦台創園 30家台企 深耕農業

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

福建霞浦台灣農民創業園農業智能化種植基地項目簽約儀式，19日在福建省寧德市霞浦縣霞浦台灣農民創業園（以下簡稱「霞浦台創園」）舉行。

中新社報導，作為簽約方之一，台資企業—福州沃然農業科技有限公司將在霞浦縣崇儒佘族鄉投資設立台資公司，並計畫投資不低於1億元人民幣，建設區域性智慧農業示範與服務中心、精深加工與品牌化基地等，助力產業升級、農民增收與地方發展。 　　

福州沃然農業科技有限公司總裁龔怡全表示，作為國家級台灣農民創業園，霞浦台創園為兩岸農業合作與交流提供了天然平台，且服務專業高效、政策扶持有力。 　霞浦縣與台灣隔海相望，地緣相近、血緣相親、文緣相通，「霞浦三沙—台灣台北」貨運航線於2025年實現首航。2024年底，福建新增8個國家級台灣農民創業園，霞浦台創園便是其中之一，正打造集現代農業、水產養殖加工、休閒旅遊於一體的綜合性園區，逐步成為台胞在霞浦創業的沃土。

台資企業—寧德市茂鑫農業科技有限公司於2025年4月落戶霞浦台創園，打造集「有機種植+生態循環」等功能於一體的無刺即食玫瑰示範種植基地。

農民 創業 福建

延伸閱讀

台灣首座國家級原住民族博物館 願景館預計明年6月搶先試營運

台企對美投資2500億 美商務部長：已含台積電1000億

投資75億人民幣 福建大壩查出施工偷工減料…數十人被問責

棒球／曹錦輝明CPB初登板緊急喊卡 福州海俠解釋延期原因

相關新聞

上海發布行動方案 加強有色金屬全球定價影響力

上海正加快提升有色金屬大宗商品市場能級。上海市委金融辦聯合多部門20日發布《加強期現聯動 提升有色金屬大宗商品能階行動方...

AI催化！陸人民幣百元股突破200檔創新高 科創板公司占半壁江山

數據顯示，A股自2024年「9·24」行情啟動以來，進入2026年，百元股數量一舉突破200檔，截至19日已達222檔，...

「光學雷達巨頭」禾賽科技老闆再創新公司 鎖定通用機器人賽道

全球光學雷達巨頭禾賽科技三位創始人向少卿、李一帆、孫愷近期又共同創立了一家公司「Sharpa」，主要開發通用機器人及其核...

廣東高技術產品 去年出口破兆元人民幣

大陸海關總署廣東分署副主任張柯19日在廣州稱，以電子信息、高端裝備、醫療設備、電動汽車等為代表的高技術產品是「十四五」時...

東歐在建最大風電專案 落腳德陽

近日，東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）成功簽署塞爾維亞維特羅300兆瓦風電專案風機設備主機供貨合同，標誌著東歐地...

去年進出口 義烏首突破8千億人民幣

義烏海關1月19日公布的統計數據顯示，2025年全年，浙江義烏進出口規模首次突破8000億元（人民幣，下同），達8365...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。