東歐在建最大風電專案 落腳德陽

近日，東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）成功簽署塞爾維亞維特羅300兆瓦風電專案風機設備主機供貨合同，標誌著東歐地區當前在建的最大風電專案「一錘定音」。

據悉，該專案是塞爾維亞裝機規模最大的新能源電力項目，建成後，每年可提供約7.74億千瓦時清潔電力，承載著塞爾維亞近半國土面積的綠色能源轉型希望。東方風電團隊針對塞爾維亞當地技術規範、環保標準及氣候、電網條件，對機組設計方案進行精準優化調整，以全生命週期解決方案的高適用性與可靠性，為專案落地築牢基礎。

東方風電總部位於四川德陽，自2014年進入北歐高端市場以來，產品與服務已覆蓋亞洲、美洲、歐洲、非洲多個國家和地區。此次成功簽約，為「德陽智造」綠色能源合作再添重磅成果。