東歐在建最大風電專案 落腳德陽

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
「德陽造」風機已進軍海外多個國家。圖為瑞典布萊肯風電場。本報德陽傳真
「德陽造」風機已進軍海外多個國家。圖為瑞典布萊肯風電場。本報德陽傳真

近日，東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）成功簽署塞爾維亞維特羅300兆瓦風電專案風機設備主機供貨合同，標誌著東歐地區當前在建的最大風電專案「一錘定音」。

據悉，該專案是塞爾維亞裝機規模最大的新能源電力項目，建成後，每年可提供約7.74億千瓦時清潔電力，承載著塞爾維亞近半國土面積的綠色能源轉型希望。東方風電團隊針對塞爾維亞當地技術規範、環保標準及氣候、電網條件，對機組設計方案進行精準優化調整，以全生命週期解決方案的高適用性與可靠性，為專案落地築牢基礎。

東方風電總部位於四川德陽，自2014年進入北歐高端市場以來，產品與服務已覆蓋亞洲、美洲、歐洲、非洲多個國家和地區。此次成功簽約，為「德陽智造」綠色能源合作再添重磅成果。

塞爾維亞 能源 成功

延伸閱讀

4大生肖1月下旬財運翻揚！屬龍有望升職加薪 惟要小心這件事

工地搭帳棚1人1戶還加裝門簾 移民署破泰國非法仲介集團

獨／百億美元國家融資保證將成軍 國發會將邀九大行庫組「國家隊」

河南可再生能源發電 超越火電

相關新聞

上海發布行動方案 加強有色金屬全球定價影響力

上海正加快提升有色金屬大宗商品市場能級。上海市委金融辦聯合多部門20日發布《加強期現聯動 提升有色金屬大宗商品能階行動方...

AI催化！陸人民幣百元股突破200檔創新高 科創板公司占半壁江山

數據顯示，A股自2024年「9·24」行情啟動以來，進入2026年，百元股數量一舉突破200檔，截至19日已達222檔，...

「光學雷達巨頭」禾賽科技老闆再創新公司 鎖定通用機器人賽道

全球光學雷達巨頭禾賽科技三位創始人向少卿、李一帆、孫愷近期又共同創立了一家公司「Sharpa」，主要開發通用機器人及其核...

廣東高技術產品 去年出口破兆元人民幣

大陸海關總署廣東分署副主任張柯19日在廣州稱，以電子信息、高端裝備、醫療設備、電動汽車等為代表的高技術產品是「十四五」時...

東歐在建最大風電專案 落腳德陽

近日，東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）成功簽署塞爾維亞維特羅300兆瓦風電專案風機設備主機供貨合同，標誌著東歐地...

去年進出口 義烏首突破8千億人民幣

義烏海關1月19日公布的統計數據顯示，2025年全年，浙江義烏進出口規模首次突破8000億元（人民幣，下同），達8365...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。