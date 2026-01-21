去年進出口 義烏首突破8千億人民幣
義烏海關1月19日公布的統計數據顯示，2025年全年，浙江義烏進出口規模首次突破8000億元（人民幣，下同），達8365.0億元，超該市2024年全年進出口規模，同比增長25.1%。
中新社報導，具體來看，2025年全年，義烏出口7307.0億元，同比增長24.1%；進口1058.0億元，同比增長32.3%。從貿易市場來看，目前與義烏市有進出口貿易的國家和地區達231個，其中貿易額超億元的國家和地區有156個。數據顯示，2025年全年，義烏市對非洲、拉丁美洲、東盟等新興市場分別進出口1507.0億元，1274.3億元、939.5億元，分別同比增長23.4%、14.1%、46.7%。
單看出口情況，2025年全年，義烏出口商品涉及5900類，較2024年同期增加6.0%，商品更加豐富。其中，機電產品出口2689.4億元，同比增長25.1%；文化用品出口681.3億元，同比增長19.8%；耶誕用品出口56.5億元，同比增長17.0%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言