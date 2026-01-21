去年進出口 義烏首突破8千億人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

義烏海關1月19日公布的統計數據顯示，2025年全年，浙江義烏進出口規模首次突破8000億元（人民幣，下同），達8365.0億元，超該市2024年全年進出口規模，同比增長25.1%。

中新社報導，具體來看，2025年全年，義烏出口7307.0億元，同比增長24.1%；進口1058.0億元，同比增長32.3%。從貿易市場來看，目前與義烏市有進出口貿易的國家和地區達231個，其中貿易額超億元的國家和地區有156個。數據顯示，2025年全年，義烏市對非洲、拉丁美洲、東盟等新興市場分別進出口1507.0億元，1274.3億元、939.5億元，分別同比增長23.4%、14.1%、46.7%。

單看出口情況，2025年全年，義烏出口商品涉及5900類，較2024年同期增加6.0%，商品更加豐富。其中，機電產品出口2689.4億元，同比增長25.1%；文化用品出口681.3億元，同比增長19.8%；耶誕用品出口56.5億元，同比增長17.0%。

規模 新興市場

延伸閱讀

流感全球活動度高 COVID-19陽性率略升

氣候變遷挑戰無國界 海委會助加勒比海友邦提升韌性

高雄美昌抽水站增加抽水機組 改善右昌地區積淹水

智利南部野火延燒兩天 至少18死、5萬人緊急撤離

相關新聞

上海發布行動方案 加強有色金屬全球定價影響力

上海正加快提升有色金屬大宗商品市場能級。上海市委金融辦聯合多部門20日發布《加強期現聯動 提升有色金屬大宗商品能階行動方...

AI催化！陸人民幣百元股突破200檔創新高 科創板公司占半壁江山

數據顯示，A股自2024年「9·24」行情啟動以來，進入2026年，百元股數量一舉突破200檔，截至19日已達222檔，...

「光學雷達巨頭」禾賽科技老闆再創新公司 鎖定通用機器人賽道

全球光學雷達巨頭禾賽科技三位創始人向少卿、李一帆、孫愷近期又共同創立了一家公司「Sharpa」，主要開發通用機器人及其核...

廣東高技術產品 去年出口破兆元人民幣

大陸海關總署廣東分署副主任張柯19日在廣州稱，以電子信息、高端裝備、醫療設備、電動汽車等為代表的高技術產品是「十四五」時...

東歐在建最大風電專案 落腳德陽

近日，東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）成功簽署塞爾維亞維特羅300兆瓦風電專案風機設備主機供貨合同，標誌著東歐地...

去年進出口 義烏首突破8千億人民幣

義烏海關1月19日公布的統計數據顯示，2025年全年，浙江義烏進出口規模首次突破8000億元（人民幣，下同），達8365...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。