廣東高技術產品 去年出口破兆元人民幣

大陸海關總署廣東分署副主任張柯19日在廣州稱，以電子信息、高端裝備、醫療設備、電動汽車等為代表的高技術產品是「十四五」時期廣東外貿增長的新動能，2025年廣東高技術產品出口達到1.14萬億元（人民幣，下同），同比增長15%，規模首次突破萬億元。

中新社報導，其中，鋰電池、計量檢測儀器、醫療器械、機床、3D打印機、汽車零配件等產品出口值均位居中國首位。 據統計，2025年廣東外貿進出口9.49萬億元，同比增長4.4%，規模連續40年位居中國各省市首位。其中，進口3.46萬億元，同比增長7.8%；出口6.03萬億元，同比增長2.5%。

在廣東省政府舉行的新聞發布會上，張柯表示，2025年四個季度，廣東外貿規模分別為2.13萬億元、2.41萬億元、2.47萬億元、2.48萬億元，呈現逐季攀升態勢，均創下歷史同期新高，充分彰顯了廣東外貿發展的強勁韌性和巨大潛力。

市場佈局更趨多元，新興市場增速高於整體。2025年，廣東對前三大貿易夥伴東盟、中國香港地區、歐盟進出口規模均突破萬億元，分別為1.53萬億元、1.28萬億元、1.13萬億元，分別同比增長5.8%、12.5%、8.4%。

同期，廣東對中亞五國、非洲、中東等新興市場進出口分別同比增長23.6%、10.7%、8.5%，均高於廣東整體增速；對共建「一帶一路」國家進出口3.66萬億元，同比增長5%，佔進出口總值的38.5%。