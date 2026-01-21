零碳工廠 汽車、機械、算力業先行

大陸工業和信息化部、國家發改委等五部門19日發布「關於開展零碳工廠建設工作的指導意見」（簡稱「指導意見」），提出到2027年，在汽車、鋰電池、光電、電子電器、輕工、機械、算力設施等行業領域，培育建設一批零碳工廠。

中新社報導，零碳工廠建設是指通過技術創新、結構調整和管理優化等減排措施，實現廠區內二氧化碳排放的持續降低、逐步趨向於近零的過程。中國部分地區已先行先試、積極探索零碳工廠建設，發布百餘家（近）零碳工廠名單。

工信部節能與綜合利用司表示，零碳工廠涉及能源結構、工藝技術、資金投入、管理服務等多個方面，不同地區、不同行業的具體路徑、工作進展和實施難度差別較大，還面臨著評價要求不統一、關鍵技術有待驗證、碳排放統計核算基礎薄弱等問題困難，因此研究編製了「指導意見」。

「指導意見」提出了建設目標，自2026年起，遴選一批零碳工廠，做好標竿引領；到2027年，在汽車、鋰電池、光電、電子電器、輕工、機械、算力設施等行業領域，培育建設一批零碳工廠；到2030年，逐步拓展至鋼鐵、有色金屬、石化化工、建材、紡織等行業領域，探索傳統高載能產業脫碳新路徑。

「指導意見」明確了建設路徑。包括健全碳排放核算管理體系，實現科學算碳；加快用能結構綠色低碳轉型，實現源頭減碳；大幅提升能源利用效率，實現過程脫碳；開展重點產品碳足跡分析，帶動全產業鏈協同降碳；提升數字化智能化水平，實現智能控碳；開展碳抵銷和信息披露，實現零碳並持續改進。