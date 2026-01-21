零碳工廠 汽車、機械、算力業先行

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸工業和信息化部等5部門發布意見，提出到2027年，在光電等行業領域，培育建設一批零碳工廠。圖為深圳冠旭電子總部屋頂上的太陽能光電板。 （新華社）
大陸工業和信息化部等5部門發布意見，提出到2027年，在光電等行業領域，培育建設一批零碳工廠。圖為深圳冠旭電子總部屋頂上的太陽能光電板。 （新華社）

大陸工業和信息化部、國家發改委等五部門19日發布「關於開展零碳工廠建設工作的指導意見」（簡稱「指導意見」），提出到2027年，在汽車、鋰電池、光電、電子電器、輕工、機械、算力設施等行業領域，培育建設一批零碳工廠。 　　

中新社報導，零碳工廠建設是指通過技術創新、結構調整和管理優化等減排措施，實現廠區內二氧化碳排放的持續降低、逐步趨向於近零的過程。中國部分地區已先行先試、積極探索零碳工廠建設，發布百餘家（近）零碳工廠名單。 　　

工信部節能與綜合利用司表示，零碳工廠涉及能源結構、工藝技術、資金投入、管理服務等多個方面，不同地區、不同行業的具體路徑、工作進展和實施難度差別較大，還面臨著評價要求不統一、關鍵技術有待驗證、碳排放統計核算基礎薄弱等問題困難，因此研究編製了「指導意見」。 　　

「指導意見」提出了建設目標，自2026年起，遴選一批零碳工廠，做好標竿引領；到2027年，在汽車、鋰電池、光電、電子電器、輕工、機械、算力設施等行業領域，培育建設一批零碳工廠；到2030年，逐步拓展至鋼鐵、有色金屬、石化化工、建材、紡織等行業領域，探索傳統高載能產業脫碳新路徑。 　　

「指導意見」明確了建設路徑。包括健全碳排放核算管理體系，實現科學算碳；加快用能結構綠色低碳轉型，實現源頭減碳；大幅提升能源利用效率，實現過程脫碳；開展重點產品碳足跡分析，帶動全產業鏈協同降碳；提升數字化智能化水平，實現智能控碳；開展碳抵銷和信息披露，實現零碳並持續改進。

零碳 碳排放 能源

延伸閱讀

玉山銀行攜手大都會客運合作轉型授信 共同推動零碳運輸發展

建物光電設備標準已公告但遲未實施 環團要求4月正式施行

全球限量！山下智久設計監製的MEXICO 66鞋款 出自鬼塚虎鳥取創新工廠

年關近 南市府籲工廠月底前完成危險物品及選定化學物質申報

相關新聞

上海發布行動方案 加強有色金屬全球定價影響力

上海正加快提升有色金屬大宗商品市場能級。上海市委金融辦聯合多部門20日發布《加強期現聯動 提升有色金屬大宗商品能階行動方...

AI催化！陸人民幣百元股突破200檔創新高 科創板公司占半壁江山

數據顯示，A股自2024年「9·24」行情啟動以來，進入2026年，百元股數量一舉突破200檔，截至19日已達222檔，...

「光學雷達巨頭」禾賽科技老闆再創新公司 鎖定通用機器人賽道

全球光學雷達巨頭禾賽科技三位創始人向少卿、李一帆、孫愷近期又共同創立了一家公司「Sharpa」，主要開發通用機器人及其核...

廣東高技術產品 去年出口破兆元人民幣

大陸海關總署廣東分署副主任張柯19日在廣州稱，以電子信息、高端裝備、醫療設備、電動汽車等為代表的高技術產品是「十四五」時...

東歐在建最大風電專案 落腳德陽

近日，東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）成功簽署塞爾維亞維特羅300兆瓦風電專案風機設備主機供貨合同，標誌著東歐地...

去年進出口 義烏首突破8千億人民幣

義烏海關1月19日公布的統計數據顯示，2025年全年，浙江義烏進出口規模首次突破8000億元（人民幣，下同），達8365...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。