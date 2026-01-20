「光學雷達巨頭」禾賽科技老闆再創新公司 鎖定通用機器人賽道

全球光學雷達巨頭禾賽科技三位創始人向少卿、李一帆、孫愷近期又共同創立了一家公司「Sharpa」，主要開發通用機器人及其核心部件。其首席科學家孫愷認為，對於禾賽而言，AI公司會擴大團隊眼界、反哺禾賽，未來機器人光學雷達市場的體量可能會超過車載。

禾賽科技主要從事提供三維（3D）光學雷達（LiDAR）解決方案，公司的產品應用於支持高級駕駛輔助系統（ADAS）的乘用車和商用車、自動駕駛汽車及機器人領域。目前是全球車載激光雷達市佔第一的公司。

據悉，向少卿、李一帆、孫愷等三人在Sharpa公司的角色除了作為創始人外，主要負責戰略指導和規劃、制定大方向，不任實際職務。Sharpa獨立運營，和禾賽沒有股權從屬或業務管控關係，核心成員大部分由外部招聘，目前員工超過100人。孫愷表示，未來禾賽也會做機器人發展需要的其他零部件，不僅僅是激光雷達。

陸媒「晚點Auto」對禾賽科技三位聯合創始人的採訪，Sharpa創立於2024年底，已明確產品路線，第一款產品是靈巧手 SharpaWave，已於去年10月量產，具備22個能活動的關節等，與特斯拉Optimus 第三代靈巧手的自由度相同，可以打乒乓球、撲克、摺紙等，售價數萬美元；第二款產品是通用人形機器人 Sharpa North，未來計劃進入服務類場景，最終大規模進入家庭。

2025年禾賽科技光學雷達出貨量達160萬顆，2026年計劃交付200萬至300萬顆，成為全球車載光學雷達市佔率第一、兩地上市、數百億市值的公司。此外，禾賽在泰國曼谷的新工廠建設正穩步推進，預計2027年初投產。

禾賽科技在去年11月公布2025年第3季未經審計的財務數據。該季禾賽實現營收人民幣8億元，年增47.5%，連續六季實現年增率增長。淨利潤達到人民幣2.6億元，創歷史新高，提前一季完成全年盈利目標。