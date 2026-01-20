快訊

畫面曝光！台南五妃街、西門路口再現天坑 在地人：2年內3度塌陷

對完安心放寒假！115學測正式落幕 大考中心公布各科完整試題與解答

最強年終獎勵？董座霸氣撒近10億 加碼再送160名員工「每人一間房」

AI催化！陸人民幣百元股突破200檔創新高 科創板公司占半壁江山

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
數據顯示，A股自2024年「9·24」行情啓動以來，進入2026年，百元股數量一舉突破200檔，截至19日已達222檔，創下歷史新高 。（中新社）
數據顯示，A股自2024年「9·24」行情啓動以來，進入2026年，百元股數量一舉突破200檔，截至19日已達222檔，創下歷史新高 。（中新社）

數據顯示，A股自2024年「9·24」行情啟動以來，進入2026年，百元股數量一舉突破200檔，截至19日已達222檔，創下歷史新高。意味一年多時間里，A股市場百元股數量累計已增長數倍；值得注意的是，科創板公司百元股數量達到創紀錄的100家，數量佔A股百元股半壁江山。

證券時報引Wind數據顯示，在「9·24」行情啟動前夕的2024年8月底，A股市場百元股數量僅有38檔，此後逐步快速增長，2024年9月底百元股數量很快增加至67檔，2024年10月底進一步增至70只;但2025年以來，百元股的數量隨著A股市場行情的波動有所起伏，直至2025年下半年另一波新行情，2025年12月，百元股數量快速突破190檔。

在A股百元股中，科創板為主要大戶，科創板公司中，有30家股價已超每股人民幣200元。其中，寒武紀19日收盤價以每股人民幣1,419.66元，超過貴州茅台，在A股公司中居於首位；而在貴州茅台之後，緊接著是源傑科技、摩爾線程、國盾量子，三家科創板公司股價19日收盤居於A股前五。在科創板百元股中，有14家公司市值超過千億。

具體觀察科創板百元股的行業，半導體公司佔據科創板百元股數量的半壁江山。按申萬二級行業劃分，科創板共有41家半導體百元股；其次，科創板軟體開發行業百元股共9家；自動化設備行業7家。

證券日報報導，中國企業聯合會特約研究員胡麒牧分析，百元股數量創歷史新高，並非簡單市場普漲結果，而是A股市場結構優化、資金向優質資產集中的體現。他進一步指出，百元股擴容是市場走向成熟的標誌，未來具備核心競爭力的企業將繼續獲得估值溢價。

科創板百元股的增長背後在於AI作為核心催化因素。銀河證券近期發布研報觀點認為，伴隨AI應用端密集催化，AI應用關注度顯著提升，傳統SEO（搜索引擎優化）逐步邁入GEO（生成式引擎優化）驅動AI商業化閉環進程，有望推動應用端從技術驗證期到商業價值兌現期。

另一方面，股價低於人民幣2元的低價股也正在減少，數據顯示，截至目前，相關群體股票數量為34只，數量為近年A股市場的低位水平。

人民幣 半導體 茅台

延伸閱讀

陸AI企業50強 寒武紀奪冠

寒武紀蟬聯胡潤中國人工智慧企業50強榜首

陸AI獨角獸重押 通用型AI兵家必爭

上海拚L4級自駕車明年量產

相關新聞

陸取消多項產品出口退稅 官方稱企業競爭優勢非靠補貼

大陸近期取消對太陽能、磷化工等產品的出口退稅，被外界視為對於這些產業反內捲的最新舉措，大陸財政部表示，相關政策結合經濟社...

陸財政部：今年繼續實施更積極財政政策 提升人民獲得感

大陸財政部副部長廖岷表示，2026年財政部門將繼續實施更加積極的財政政策，也就是「總量增加、結構更優、效益更好、動能更強...

官方刺激商業地產背後 上海辦公樓空置率升租金跌

中國上海去年商辦地產的整體空置率仍在上升、租金下跌，但跌幅放緩。不久前，中國官方公布刺激商業地產的新政，將商業用房購房貸...

香港失業率維持3.8%！當局稱「經濟增長、消費改善」穩定勞工市場

香港當局今天公布，去年最後一季本地失業率維持3.8%，與上一季相同

AI催化！陸人民幣百元股突破200檔創新高 科創板公司占半壁江山

數據顯示，A股自2024年「9·24」行情啟動以來，進入2026年，百元股數量一舉突破200檔，截至19日已達222檔，...

「光學雷達巨頭」禾賽科技老闆再創新公司 鎖定通用機器人賽道

全球光學雷達巨頭禾賽科技三位創始人向少卿、李一帆、孫愷近期又共同創立了一家公司「Sharpa」，主要開發通用機器人及其核...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。