中國大陸TCL與日本Sony達成備忘錄 合作產銷電視及音響

中央社／ 香港20日電

中國TCL電子控股有限公司今天與日本索尼（Sony）就經營電視機和家庭音響等方面產銷業務達成戰略合作，雙方達成了意向備忘錄。

香港上市的TCL集團在香港交易所公布，公司今天與Sony Corporation達成了不具法律約束力的備忘錄，內容包括可能成立一家承接Sony家庭娛樂業務的合資公司，並在全球範圍內展開包括電視機和家庭音響等產品在內的業務。

據公布，合資公司將由TCL集團持股51%，Sony持股49%，業務範圍由產品開發、設計、製造、銷售、物流到客戶服務。

備忘錄也涉及合資公司、TCL和Sony三者之間的專利、技術及品牌授權安排。

主業包含電視機等家用電器生產的TCL，今天在港股以港幣10.89元作收，下跌2.5%。

