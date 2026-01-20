快訊

獨／還原熊本直升機案現場！他帶團參觀阿蘇火山目擊：聽到沉悶撞擊聲

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

鄰居多日未見人影…高雄苓雅公寓傳屍臭味 母女雙亡陳屍屋內

今年2月將是823年一遇的「特殊月份」？

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

時間即將來到2月，近期在大陸社群媒體上關於「2026年2月很特殊」的相關討論廣為流傳，並以「轉發得財運」鼓動分享。不過相關說法屬於典型的「求轉發」謠言，內容在曆法與數學上都站不住腳。

相關討論指出，今年2月有四個星期日、四個星期一、四個星期二、四個星期三、四個星期四、四個星期五和四個星期六。這種情況每823年才會出現一次。

相關討論又稱，這被稱為「財運」，請分享給至少5個人或5個群組，財運將在4天內降臨。相關討論出現在短影音平台，部分發文者還會將相關文字變成語音影片。

上觀新聞指出，平年的2月共28天，正好是4個完整的星期，這28必然包含4個周一到周日。也就是說，不用間隔823年，任何一個平年，都符合相關網路上所說的特殊要求。

進一步調查還發現，每隔數年就有新版本的相關消息出現。例如，2011年曾有消息稱當年「10月是特殊月」、「每隔823年才會出現一次」，因為當年10月的周五、六、日各有5個；2014年又有消息稱當年8月是「特殊月」，理由同樣是週五、六、日各有5個。但只要稍稍計算一下，就不難識破謠言。

報導稱，這類謠言其實是利用人們對數字的不敏感、對曆法的陌生，以及不太會認真計算謠言所說的情況，從而把常見的曆法現象包裝成難得一遇的現象，再通過「轉發獲財運」等誘導式傳播，乃至推銷自己的服務，其本質都是網路行銷。

財運 網路 社群媒體

延伸閱讀

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答

115年大學學測 數學B試題與解答

115學測數學B／難度升級！全教會：讀不懂就無法下筆

相關新聞

談中美貿易？瑞士世界經濟論壇 傳何立峰將會貝森特、全球企業高層

瑞士達沃斯世界經濟論壇19至23日登場，美國財長貝森特（Scott Bessent）將在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會期...

對日稀土審查趨嚴 陸上月對日出口稀土磁鐵跌8%

大陸官方本月初宣布加強「兩用物項」對日本出口管制，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途等出口。大陸海關總署最新數據顯...

加拿大總理結束訪華不到2天 大陸就買了6萬噸油菜籽

加拿大總理卡尼17日結束對中國的正式訪問，路透19日晚間即引述消息人士的話指出，一家中國進口商已經購買約6萬噸的加拿大油...

今年2月將是823年一遇的「特殊月份」？

時間即將來到2月，近期在大陸社群媒體上關於「2026年2月很特殊」的相關討論廣為流傳，並以「轉發得財運」鼓動分享。不過相...

陸財政部：今年繼續實施更積極財政政策 提升人民獲得感

大陸財政部副部長廖岷表示，2026年財政部門將繼續實施更加積極的財政政策，也就是「總量增加、結構更優、效益更好、動能更強...

陸取消多項產品出口退稅 官方稱企業競爭優勢非靠補貼

大陸近期取消對太陽能、磷化工等產品的出口退稅，被外界視為對於這些產業反內捲的最新舉措，大陸財政部表示，相關政策結合經濟社...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。