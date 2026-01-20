陸財政部：今年繼續實施更積極財政政策 提升人民獲得感

大陸財政部副部長廖岷表示，2026年財政部門將繼續實施更加積極的財政政策，也就是「總量增加、結構更優、效益更好、動能更強」，今年首場國務院常務會議研究推出財政金融促內需一攬子政策，則將重點放在支持民間投資和促進消費。

廖岷在新聞發布會上介紹，「總量增加」是指擴大財政支出盤子，確保必要支出力度。2026年財政赤字、債務總規模和支出總量將保持必要水平，確保總體支出力度只增不減、重點領域保障只強不弱。同時也充分考慮財政中長期可持續性。

「結構更優」是指確保資金用在緊要處。打破支出固化格局，運用零基預算理念，壓減低效無效支出，把更多財政資金用在提振消費、民生保障等方面，多通路居民收入，不斷提升人民群眾的獲得感。

「效益更好」是提高資金使用效益，2026年將繼續安排超長期特別國債，用於兩重建設和兩新工作；完善專項債券項目負面清單管理，深化地方自審自發試點；加強財政金融協同，探索創新政策工具。

「動能更強」則要優化轉移支付結構，增強地方自主財力和統籌能力，提高轉移支付資金效能。加強財政資源和預算統籌、強化預算績效管理、落實優化出口退稅政策、清理規範稅收優惠和財政補貼等舉措。

此外，今年首場國務院常務會議研究推出財政金融促內需一攬子政策，其中一個重點是支持民間投資，包括中小微企業貸款貼息政策，可享受貼息政策的單戶貸款額度上限是人民幣5,000萬元，重點包括新能源汽車、工業機器人、醫療裝備、移動通訊設備等14個重點產業鏈及上下游產業；民間投資專項擔保計劃，支持對象增加中型企業；支持民營企業債券風險分擔機制；設備更新貸款貼息政策擴大範圍。

另一個重點是促進消費，服務業經營主體貸款貼息政策，貸款額度並擴大惠及消費領域；個人消費貸款貼息政策，將信用卡賬單分期業務納入了貼息支持範圍，居民使用個人消費貸款，只要是用於消費的，都可以享受1個百分點的貼息。