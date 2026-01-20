陸取消多項產品出口退稅 官方稱企業競爭優勢非靠補貼

大陸近期取消對太陽能、磷化工等產品的出口退稅，被外界視為對於這些產業反內捲的最新舉措，大陸財政部表示，相關政策結合經濟社會發展需要適時進行調整，並強調中國企業的技術進步和競爭優勢，靠的不是財政補貼。

大陸財政部近期會同稅務總局發布公告，自2026年4月1日起，取消太陽能、磷化工等產品的出口退稅，並分兩年取消電池產品出口退稅。

大陸財政部綜合司司長李先忠今天在新聞發布會上表示，長期以來，中國對大多數產品實行出口退稅政策，並結合經濟社會發展需要適時進行調整。上述調整是在2024年12月下調太陽能、電池等產品出口退稅率的基礎上，結合大陸實際情況進一步作出的政策調整。

李先忠表示，此次出口退稅政策的調整，有利於促進資源的高效利用，減少環境汙染和碳排放，推動經濟社會發展全面綠色轉型。同時，也有利於引導產業結構合理調整，促進產業轉型升級，綜合整治內捲式競爭。

此外，大陸財政部副部長廖岷也稱，中國企業的技術進步和競爭優勢，靠的不是財政補貼，而是中國企業持續的研發投入和千千萬萬企業家艱苦創業。

廖岷表示，高度重視個別地方可能存在的違規行為，財政部已會同有關部門組成跨部門專班，下一步將持續完善專班工作機制，加強資訊共享和監管系統，健全財政補貼規範管理制度體系，深入推進清理規範工作，也會壓實屬地責任，加強監督管理，發現並糾治違規問題。