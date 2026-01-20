談中美貿易？瑞士世界經濟論壇 傳何立峰將會貝森特、全球企業高層

瑞士達沃斯世界經濟論壇19至23日登場，美國財長貝森特（Scott Bessent）將在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會期間，與負責中美貿易談判的大陸國務院副總理何立峰會面。另，何立峰據報也將於論壇年會期間與一批全球企業高層會面。

大陸外交部發言人郭嘉昆16日宣布，中共政治局委員兼大陸副總理何立峰將於1月19日至22日赴瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2026年年會，並訪問瑞士。郭嘉昆表示，此次訪問係應世界經濟論壇（WEF）和瑞士聯邦政府邀請。

香港經濟日報報導，美國總統川普與中國達成的貿易休戰，以及他在4月訪問北京的可能性，為各國領導和企業高層加強與中國的聯繫創造了空間。

近幾個月來，一批美國企業高層陸續赴華拜訪高層官員，並重申對中國大陸市場的承諾，其中包括蘋果的庫克及輝達的黃仁勳。

過去大陸領導層就會在世界經濟論壇期間與企業高層私下會面。去年，大陸國務院副總理丁薛祥出席閉門午宴，出席者包括摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）和黑石（Blackstone）行政總裁蘇世民（Stephen Schwarzman）等人。

公開資料顯示，2025年陸方是由中共政治局常委兼副總理丁薛祥出席、2024年是中共政治局常委兼大陸總理李強出席，2023年是時任大陸副總理劉鶴參加。