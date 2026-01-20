國際勞工組織：無保障製造業零工成陸青工作來源

國際勞工組織（ILO）報告指出，受中美貿易動盪等因素影響，大陸青年就業前景尤為不明朗。儘管中國製造業產值佔全球27%，但有證據顯示製造業愈來愈成為年輕人臨時工作的來源，既不提供正式合約，也無法取得基本社會保障福利，且不少人是「高學低就」情況。

ILO近日發布報告《2026年就業和社會趨勢》指出，全球失業率總體保持穩定，但實現體面勞動（decent work，指人性化的勞動條件、合宜工作）的進展陷入停滯。報告同時警告，青年就業困境仍在持續，人工智慧發展以及貿易政策不確定性，可能進一步衝擊全球勞動力市場。

報告提到，雖然多個主要經濟體表現強勁，但亞太地區的GDP增長仍略有放緩。在中國大陸，經濟增長受到工業活動短暫回升的支撐，原因是進出口企業在關稅上調實施前加速將貨物自中國運出。不過家庭與投資者信心下滑，加上房地產開發商普遍存在的財務疲弱，已成為值得關注的問題。此外，有鑒於中美之間潛在的進一步貿易動盪，中國年輕人的就業前景尤為不明朗。

在亞太地區，2025年約有3.3億人從事製造業，佔總就業人數的16.1%。在東亞地區，2025年估計有超過20%的總就業在製造業，其中很大一部分在中國。在2024年，以當期美元計算，中國約占全球製造業的27%，高於美國（17%）、德國（5%）與印度（3%）三者合計。

然而製造業部門的就業未必能提供體面工作。報告強調，在中國，有證據顯示製造業愈來愈成為年輕人臨時工作的來源，既不提供正式合約，也無法取得基本社會保障福利。這些工作者往往透過仲介機構受雇，或以日結工形式工作，缺乏正式或服務合約。

報告引用一份在廣東與江蘇的田野研究顯示，2022年至2024年間，透過臨時職業仲介機構的就業平均占勞動力的三分之一，在旺季則提高到三分之二。

在員工超過1萬人的大型製造企業中，多達80%的工人可能是透過臨時職業仲介機構受雇，這些人員的平均年齡估計約為27歲，且主要來自農村地區。這類臨時製造業工作多為低技能，但估計顯示多數人具有高中學歷，不少是大學畢業生，意味著這些工作者「高學低就」（overqualification）的情況。

由於製造業需求具有周期性，缺乏社會保障的問題更為棘手，這往往使這些年輕人在某些時段面臨失業，也凸顯他們在融入長期勞動市場方面面臨挑戰。