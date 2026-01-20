快訊

流感就醫人次破10萬！疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台灣旅客 觀光署：尚無旅行社通報

懶人包／「B19病毒」不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

聽新聞
0:00 / 0:00

加拿大總理結束訪華不到2天 大陸就買了6萬噸油菜籽

聯合報／ 大陸中心／即時報導
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理卡尼17日結束對中國的正式訪問，路透19日晚間即引述消息人士的話指出，一家中國進口商已經購買約6萬噸的加拿大油菜籽，這是自去年10月以來的首筆交易。這批油菜籽將由巴拿馬型散貨船裝載，預計3月後發貨。

應大陸國務院總理李強邀請，卡尼於本月14日至17日對中國進行正式訪問。卡尼上周五表示，加拿大希望中國在3月1日前，將加拿大油菜籽的關稅從目前的84%降至約15%，這是雙方達成的初步貿易協議的一部分，加拿大在該協議中則降低了中國電動車的關稅。

大陸商務部當日稍晚表示，北京將調整對加拿大油菜籽的反傾銷措施，但未作進一步說明。

根據大陸商務部網站消息，卡尼訪問中國期間，雙方就深化經貿合作達成廣泛共識，並簽署《中國—加拿大經貿合作路線圖》。根據最新調整安排，加拿大將給予中國電動汽車每年4.9萬輛的配額，配額內享6.1%的最惠國關稅待遇，不再徵收100%附加稅，且配額數量將按一定比例逐年增長。

一名國際貿易公司油籽交易員表示，在卡尼訪問中國後，加拿大油菜籽關稅下調幾乎已成定局，提前採購「是明智的」。

大陸《觀察者網》則指出，在中國買家重返加拿大市場後，鄭州商品交易所的菜籽粕期貨價格下跌2.4%，創下一年多來的新低，反映出市場對未來供應增加的預期。

中國是世界最大的油菜籽進口國，過去加拿大的油菜籽有一半以上銷往中國，加拿大2024年對中國出口的油菜籽價值近50億加元（約合新台幣1,143億元）。但受到早前雙邊關係惡化影響，這個數字預計將在2025年降至不足一半。

加拿大 對中 電動汽車

延伸閱讀

加中達關稅協議 曾厚仁：台灣才是加拿大經貿好藥方

卡習會簽經貿合作 加總理：中國比美更穩定且可預測

習近平會見加拿大總理卡尼：雙方都應尊重彼此主權和領土完整

「談判繼續努力…」中加總理會談簽多項合作 未提調降關稅

相關新聞

去年經濟「前高後低」 大陸GDP驚險保5

大陸二○二五年經濟成績單出爐，國內生產毛額（ＧＤＰ）成長率成功「保五」，去年第四季表現也優於預期，官方並稱，今年機遇大於...

未來10年經濟成長 上海「發宏願」拚年均6%

大陸金融和外貿重鎮上海市十九日公布上海「十五五」規畫建議，提出二○三五年上海人均ＧＤＰ將較二○二○年「翻一番」（倍增）的...

陸「百強縣」排名花錢買的！遼寧海城2000多萬買進91名

去年7月23日，「2025縣域經濟創新發展論壇」在北京舉辦，會上並發布當年度中國「百強縣」榜單，能擠進該榜單往往被大陸地...

陸AI企業50強出爐 寒武紀市值2.8兆元居榜首

胡潤研究院昨發布「二○二五胡潤中國人工智慧企業五十強」，榜單聚焦於主營業務為ＡＩ算力或算法的中國大陸企業。ＡＩ晶片企業寒...

加拿大總理結束訪華不到2天 大陸就買了6萬噸油菜籽

加拿大總理卡尼17日結束對中國的正式訪問，路透19日晚間即引述消息人士的話指出，一家中國進口商已經購買約6萬噸的加拿大油...

大陸將制定5年擴大內需方案 續推「兩新」政策

國際貨幣基金（IMF）日前警告，若中國不建立更依賴「內需」而非「出口」的平衡成長模式，將面臨更嚴峻的貿易保護主義風險。大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。