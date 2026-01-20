對日稀土審查趨嚴 陸上月對日出口稀土磁鐵跌8%

大陸官方本月初宣布加強「兩用物項」對日本出口管制，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途等出口。大陸海關總署最新數據顯示，大陸去年12月對日本出口的稀土磁鐵量為280公噸，已經下滑8%，低於前一個月的305公噸。

兩用物項是指既有民事用途，又有軍事用途或者有助於提升軍事潛力的產品或技術。兩用物項出口管制清單有多達1,005項，涵蓋稀土、化學品、無人機、感測器和雷射器、導航和航空電子、核能等材料、設備和技術等。

共同社近日引述多名貿易消息人士報導，北京針對中國對日出口稀土或稀有金屬的企業，推出了更為嚴格的審查細則。關於銷售對象以及所生產的最終產品等供應鏈資訊，也要求追加提交比以往更為詳盡的資料。

日本首相高市早苗19日表示，將與志同道合國家攜手，就中國加強稀土等重要物資對日出口管制提出交涉；並要求中國不要將其作為經濟脅迫的手段。

不過，12月對日出口量仍較2024年同月高出31.4%，路透引述分析人士，可能是日本買家因預期中國將進一步收緊限制而提前加大採購所致。由於涉及可能具有軍事用途物項的禁令，1月對日本的出貨量料將下滑。

整體來看，中國12月稀土磁體出口總量較前月下滑3.2%至5,952公噸，單月出口量為2025年第四高。2025年全年，中國稀土磁體出口總量為57,392公噸，年減1.3%。

此外，中國對美國出口的稀土磁體較前月下滑3%至564公噸。2025年全年對美出貨量為5,933公噸，年減20.3%。