快訊

流感就醫人次破10萬！疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台灣旅客 觀光署：尚無旅行社通報

懶人包／「B19病毒」不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

聽新聞
0:00 / 0:00

對日稀土審查趨嚴 陸上月對日出口稀土磁鐵跌8%

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸海關總署最新數據顯示，大陸去年12月對日本出口的稀土磁鐵量已經下滑8%，低於前一個月的305公噸。（路透）
大陸海關總署最新數據顯示，大陸去年12月對日本出口的稀土磁鐵量已經下滑8%，低於前一個月的305公噸。（路透）

大陸官方本月初宣布加強「兩用物項」對日本出口管制，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途等出口。大陸海關總署最新數據顯示，大陸去年12月對日本出口的稀土磁鐵量為280公噸，已經下滑8%，低於前一個月的305公噸。

兩用物項是指既有民事用途，又有軍事用途或者有助於提升軍事潛力的產品或技術。兩用物項出口管制清單有多達1,005項，涵蓋稀土、化學品、無人機、感測器和雷射器、導航和航空電子、核能等材料、設備和技術等。

共同社近日引述多名貿易消息人士報導，北京針對中國對日出口稀土或稀有金屬的企業，推出了更為嚴格的審查細則。關於銷售對象以及所生產的最終產品等供應鏈資訊，也要求追加提交比以往更為詳盡的資料。

日本首相高市早苗19日表示，將與志同道合國家攜手，就中國加強稀土等重要物資對日出口管制提出交涉；並要求中國不要將其作為經濟脅迫的手段。

不過，12月對日出口量仍較2024年同月高出31.4%，路透引述分析人士，可能是日本買家因預期中國將進一步收緊限制而提前加大採購所致。由於涉及可能具有軍事用途物項的禁令，1月對日本的出貨量料將下滑。

整體來看，中國12月稀土磁體出口總量較前月下滑3.2%至5,952公噸，單月出口量為2025年第四高。2025年全年，中國稀土磁體出口總量為57,392公噸，年減1.3%。

此外，中國對美國出口的稀土磁體較前月下滑3%至564公噸。2025年全年對美出貨量為5,933公噸，年減20.3%。

稀土 日本 軍事

延伸閱讀

日本觀光客突破4千萬人次大關 9兆日圓順差僅次於汽車出口

高市出招 日國會2月改選

高市早苗：日中關係立場不變 不預判選舉結果影響

解散眾院提前大選 高市早苗：以自身去留為賭注

相關新聞

去年經濟「前高後低」 大陸GDP驚險保5

大陸二○二五年經濟成績單出爐，國內生產毛額（ＧＤＰ）成長率成功「保五」，去年第四季表現也優於預期，官方並稱，今年機遇大於...

未來10年經濟成長 上海「發宏願」拚年均6%

大陸金融和外貿重鎮上海市十九日公布上海「十五五」規畫建議，提出二○三五年上海人均ＧＤＰ將較二○二○年「翻一番」（倍增）的...

陸「百強縣」排名花錢買的！遼寧海城2000多萬買進91名

去年7月23日，「2025縣域經濟創新發展論壇」在北京舉辦，會上並發布當年度中國「百強縣」榜單，能擠進該榜單往往被大陸地...

陸AI企業50強出爐 寒武紀市值2.8兆元居榜首

胡潤研究院昨發布「二○二五胡潤中國人工智慧企業五十強」，榜單聚焦於主營業務為ＡＩ算力或算法的中國大陸企業。ＡＩ晶片企業寒...

加拿大總理結束訪華不到2天 大陸就買了6萬噸油菜籽

加拿大總理卡尼17日結束對中國的正式訪問，路透19日晚間即引述消息人士的話指出，一家中國進口商已經購買約6萬噸的加拿大油...

大陸將制定5年擴大內需方案 續推「兩新」政策

國際貨幣基金（IMF）日前警告，若中國不建立更依賴「內需」而非「出口」的平衡成長模式，將面臨更嚴峻的貿易保護主義風險。大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。