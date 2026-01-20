中國對日出口稀土磁鐵月跌8% 可能再下滑

中國去年12月向日本出口的稀土磁鐵較11月下跌8%。在中日關係緊繃下，北京正對日本祭出更多稀土出口的限制，相關數據1月可能會再下跌。

路透社報導，中國海關總署20日公布的數據顯示，2025年對日本稀土磁鐵出口總量是280公噸，較當年高峰、11月的305噸少了8%。

不過，與2024年同期相比，2025年12月日本從中國進口稀土磁鐵的量已經增加了31.4%。分析說，日本買家預期到中國官方可能會祭出更多限制，所以搶進口。

而相關對日出口在今年1月很可能會進一步下滑，原因是中國商務部6日已經宣布，禁止向所有日本軍事用戶、軍事用途，以及任何有助於提升日本軍事實力的最終用戶出口「兩用物項」，其中就涉及稀土。

去年11月日本首相高市早苗在國會答詢「台灣有事」的言論，表示這是攸關日本存立危機的事態，引發中國強烈反彈。

日本共同社18日引述多名貿易消息人士報導稱，北京針對中國對日出口稀土或稀有金屬的企業，推出了更為嚴格的審查細則。關於銷售對象以及所生產的最終產品等供應鏈訊息，也要求追加提交比以往更為詳盡的資料。