快訊

熊本阿蘇觀光直升機失聯！載有2台灣旅客 消防單位火山口外徒步搜救

店內用餐疑喝到「漂白水湯」喉嚨劇痛 鳳山老字號便當店歇業後遭追查

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

中國對日出口稀土磁鐵月跌8% 可能再下滑

中央社／ 上海20日電

中國去年12月向日本出口的稀土磁鐵較11月下跌8%。在中日關係緊繃下，北京正對日本祭出更多稀土出口的限制，相關數據1月可能會再下跌。

路透社報導，中國海關總署20日公布的數據顯示，2025年對日本稀土磁鐵出口總量是280公噸，較當年高峰、11月的305噸少了8%。

不過，與2024年同期相比，2025年12月日本從中國進口稀土磁鐵的量已經增加了31.4%。分析說，日本買家預期到中國官方可能會祭出更多限制，所以搶進口。

而相關對日出口在今年1月很可能會進一步下滑，原因是中國商務部6日已經宣布，禁止向所有日本軍事用戶、軍事用途，以及任何有助於提升日本軍事實力的最終用戶出口「兩用物項」，其中就涉及稀土。

去年11月日本首相高市早苗在國會答詢「台灣有事」的言論，表示這是攸關日本存立危機的事態，引發中國強烈反彈。

日本共同社18日引述多名貿易消息人士報導稱，北京針對中國對日出口稀土或稀有金屬的企業，推出了更為嚴格的審查細則。關於銷售對象以及所生產的最終產品等供應鏈訊息，也要求追加提交比以往更為詳盡的資料。

日本 稀土 軍事

延伸閱讀

日系車大陸市佔率已不到9% 雙邊關係惡化恐使情況惡化

高市出招 日國會2月改選

高市早苗：日中關係立場不變 不預判選舉結果影響

解散眾院提前大選 高市早苗：以自身去留為賭注

相關新聞

去年經濟「前高後低」 大陸GDP驚險保5

大陸二○二五年經濟成績單出爐，國內生產毛額（ＧＤＰ）成長率成功「保五」，去年第四季表現也優於預期，官方並稱，今年機遇大於...

未來10年經濟成長 上海「發宏願」拚年均6%

大陸金融和外貿重鎮上海市十九日公布上海「十五五」規畫建議，提出二○三五年上海人均ＧＤＰ將較二○二○年「翻一番」（倍增）的...

陸「百強縣」排名花錢買的！遼寧海城2000多萬買進91名

去年7月23日，「2025縣域經濟創新發展論壇」在北京舉辦，會上並發布當年度中國「百強縣」榜單，能擠進該榜單往往被大陸地...

陸AI企業50強出爐 寒武紀市值2.8兆元居榜首

胡潤研究院昨發布「二○二五胡潤中國人工智慧企業五十強」，榜單聚焦於主營業務為ＡＩ算力或算法的中國大陸企業。ＡＩ晶片企業寒...

大陸將制定5年擴大內需方案 續推「兩新」政策

國際貨幣基金（IMF）日前警告，若中國不建立更依賴「內需」而非「出口」的平衡成長模式，將面臨更嚴峻的貿易保護主義風險。大...

陸人形機器人分出勝負 靈寶、商湯、小鵬面臨淘汰壓力

大陸逾百家人形機器人企業經過近三年發展，已出現明顯分化。專家分析指，在目前超過100家人形機器人企業中，領軍業者持續累積...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。