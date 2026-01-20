快訊

大陸將制定5年擴大內需方案 續推「兩新」政策

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家發展改革委副主任王昌林20日上午表示，將研究2026-2030年擴大內需方案，以實現供需互促、循環升級。（中新社）

國際貨幣基金（IMF）日前警告，若中國不建立更依賴「內需」而非「出口」的平衡成長模式，將面臨更嚴峻的貿易保護主義風險。大陸國家發改委今日上午表示，今年工作重點之一是全方位擴大國內需求，將研究制訂2026-2030年擴大內需戰略實施方案，為「新需求引領新供給、以新供給創造新需求」提供強有力的創新舉措和要素保障，努力實現供需互促循環升級。

回顧2025年大陸經濟發展，大陸發改委副主任王昌林今在新聞發布會上表示，實踐證明「卡脖子」是卡不住的，中國擁有強大的創新基因和巨大的創新潛能；他並強調大陸成為全球79個國家和地區的主要出口目的地，對非美市場出口佔比達到88.9%。

展望2026年，王昌林表示，目前正在謀劃推進一批「十五五」時期的高技術產業標誌性引領性重大工程；且近期設立的國家創業投資引導基金專門設立了3檔區域基金，透過投資「子基金＋直投項目」加快打造形成全球科技創新高地和新興產業重要策源地。

針對促進內需的部分，大陸發改委稱擬結合新一輪科技革命和產業變革的需要，研究制定出台2026-2030年擴大內需戰略實施方案，以實現供需互促、循環升級；把發展經濟的著力點放在實體經濟上，發揮好國家創業投資基金行業標竿作用，研究設立國家級併購基金；綜合整治內捲式競爭，進一步細化地方招商引資鼓勵和禁止事項邊界，依法依規治理企業低價無序競爭。

而2024年以來為促進消費推動的「兩新」（推動大規模設備更新和消費品以舊換新）政策，今年也將持續實施，目前相關安排已經發布，進一步調整政策支持範圍、補貼標準和實施機制，並下達首批人民幣625億元超長期特別國債支持消費品以舊換新資金。

大陸發改委稱，在設備更新方面，將進一步降低申報項目的投資門檻，加大對中小企業的支持力度，擴大政策惠及面；細化完善各領域項目條件和審核標準，提高項目審核把關品質；完善設備更新項目的閉環管理制度，壓實各方管理責任。

在消費品以舊換新方面，綜合考慮消費潛力、政策執行情況等因素，合理確定各地資金分配規模；對汽車報廢更新、汽車置換更新、6類家電以舊換新、4類數位和智慧產品購新執行統一補貼標準；合理把握工作節奏，按季度分批次下達中央資金，指導地方均衡有序支出補貼資金；嚴格資金審核，對騙補套補、先漲後補等行為進行查處。

