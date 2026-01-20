陸LPR連8個月維持不變 市場關注本季降息可能

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國人民銀行20日公布1年期LPR為3.0%，5年期以上LPR為3.5%，LPR兩大報價已連續八個月維持不變。（中新社）
中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心20日公布貸款市場報價利率（LPR），1年期LPR為3.0%，5年期以上LPR為3.5%，符合市場預期。LPR兩大報價已連續8個月保持不變。

中國人民銀行15日決定自2026年1月19日起下調再貸款、再貼現利率（重貼現率）0.25個百分點。下調後，3個月、6個月和1年期支農支小再貸款利率分別為0.95%、1.15%和1.25%，重貼現率為1.5%，抵押補充貸款利率為1.75%，專項結構性貨幣政策工具利率為1.25%。

中國人民銀行新聞發言人、副行長鄒瀾當天表示，關於降準降息，從今年看還有一定的空間。

據中新經緯，中國民生銀行首席經濟學家溫彬分析，2026年大陸央行會繼續加大流動性投放力度，靈活搭配公開市場操作各項工具，保持流動性充裕；並通過靈活開展國債買賣來實現貨幣投放、貨幣財政協同、調整國債收益率曲線等多重功能。

他也提到，但降準降息等傳統工具的空間和操作幅度降低，更多運用結構性工具、類財政工具、強化政策一致性等來實現穩增長和多重平衡目標。同時，繼續完善價格型的貨幣政策調控機制，引導隔夜利率在政策利率水平附近運行，隔夜利率邁向基準利率，逐步暢通由短及長的利率傳導關係。

據路透，多位市場人士表示，人行第一季仍可能下調政策利率，這很可能會同步帶動LPR走低。一位不願具名、任職華東某銀行的交易員表示，1月下調LPR的機率不高。近期對結構性工具的下調，顯示大陸央行還沒準備好動用全面性的政策槓桿。但他補充，2月「值得關注」，可能出現政策利率調整。

中國人民銀行 貨幣 大陸央行

