快訊

熊本阿蘇觀光直升機失聯！載有2台灣旅客 消防單位火山口外徒步搜救

店內用餐疑喝到「漂白水湯」喉嚨劇痛 鳳山老字號便當店歇業後遭追查

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

中國1月LPR報價 連續8個月維持不變

中央社／ 台北20日電

中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心今天公布，貸款市場報價利率（LPR）維持不變，1年期LPR為3%、5年期以上LPR為3.5%，連續8個月不動。

中國人民銀行20日發布訊息，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，1年期LPR為3%、5年期以上LPR為3.5%，均較上個月保持不變，以上LPR在下一次發布LPR之前有效。

據澎湃新聞20日報導，7天期逆回購利率從2025年5月下調後一直不動，LPR報價定價基礎也未發生改變。LPR上一次調整在2025年5月，彼時1年期、5年期以上LPR均下調10個基點。

中國大多數企業、個人貸款基於1年期LPR、5年期以上LPR影響房貸。

中國人民銀行日前宣布，今年度首次結構性降息在19日實施，引導金融機構對重大戰略、重點領域和薄弱環節加大支持；19日起，下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點。

中國人民銀行新聞發言人、副行長鄒瀾15日在國務院新聞辦公室記者會上表示，今年降準降息還有一定的空間。

民生銀行首席經濟學家溫彬於證券日報20日報導中表示，結構性降息19日實施，意味短期內全面降息必要性降低，2026年以來股市活躍度較高，為防止股市等資產價格過熱，短期內降息可能性也在降低。

溫彬認為，目前央行貨幣投放的工具很多，買斷式逆回購工具運用效果顯著，疊加近期大額資金淨投放，短期降準的可能性也在降低。

中國人民銀行 降準 發言人

延伸閱讀

銀行賣保單衝上4,000億 寫近四年高點 占比回升至四成

壽險海外資產解除避險…台幣少了支撐 面臨貶值壓力

就市論勢／AI伺服器鏈 動能強

期貨商論壇／黃金期 彈性操作

相關新聞

去年經濟「前高後低」 大陸GDP驚險保5

大陸二○二五年經濟成績單出爐，國內生產毛額（ＧＤＰ）成長率成功「保五」，去年第四季表現也優於預期，官方並稱，今年機遇大於...

未來10年經濟成長 上海「發宏願」拚年均6%

大陸金融和外貿重鎮上海市十九日公布上海「十五五」規畫建議，提出二○三五年上海人均ＧＤＰ將較二○二○年「翻一番」（倍增）的...

陸「百強縣」排名花錢買的！遼寧海城2000多萬買進91名

去年7月23日，「2025縣域經濟創新發展論壇」在北京舉辦，會上並發布當年度中國「百強縣」榜單，能擠進該榜單往往被大陸地...

陸AI企業50強出爐 寒武紀市值2.8兆元居榜首

胡潤研究院昨發布「二○二五胡潤中國人工智慧企業五十強」，榜單聚焦於主營業務為ＡＩ算力或算法的中國大陸企業。ＡＩ晶片企業寒...

大陸將制定5年擴大內需方案 續推「兩新」政策

國際貨幣基金（IMF）日前警告，若中國不建立更依賴「內需」而非「出口」的平衡成長模式，將面臨更嚴峻的貿易保護主義風險。大...

陸人形機器人分出勝負 靈寶、商湯、小鵬面臨淘汰壓力

大陸逾百家人形機器人企業經過近三年發展，已出現明顯分化。專家分析指，在目前超過100家人形機器人企業中，領軍業者持續累積...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。