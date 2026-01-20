中國1月LPR報價 連續8個月維持不變

中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心今天公布，貸款市場報價利率（LPR）維持不變，1年期LPR為3%、5年期以上LPR為3.5%，連續8個月不動。

中國人民銀行20日發布訊息，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，1年期LPR為3%、5年期以上LPR為3.5%，均較上個月保持不變，以上LPR在下一次發布LPR之前有效。

據澎湃新聞20日報導，7天期逆回購利率從2025年5月下調後一直不動，LPR報價定價基礎也未發生改變。LPR上一次調整在2025年5月，彼時1年期、5年期以上LPR均下調10個基點。

中國大多數企業、個人貸款基於1年期LPR、5年期以上LPR影響房貸。

中國人民銀行日前宣布，今年度首次結構性降息在19日實施，引導金融機構對重大戰略、重點領域和薄弱環節加大支持；19日起，下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點。

中國人民銀行新聞發言人、副行長鄒瀾15日在國務院新聞辦公室記者會上表示，今年降準降息還有一定的空間。

民生銀行首席經濟學家溫彬於證券日報20日報導中表示，結構性降息19日實施，意味短期內全面降息必要性降低，2026年以來股市活躍度較高，為防止股市等資產價格過熱，短期內降息可能性也在降低。

溫彬認為，目前央行貨幣投放的工具很多，買斷式逆回購工具運用效果顯著，疊加近期大額資金淨投放，短期降準的可能性也在降低。