日系車大陸市佔率已不到9% 雙邊關係惡化恐使情況惡化

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
數據顯示，日系汽車在陸市佔率不到9%，豐田2025年度成爲唯一陸實現正增長的日系車。圖為去年5月天津國際車展，民眾在東風日產展位參觀N7。（中新社）
數據顯示，日系汽車在陸市佔率不到9%，豐田2025年度成為唯一陸實現正增長的日系車；日產全年降6.26%，已連7年下滑；本田降24.28%，較2020高點大幅縮水。外媒指出，日中關係惡化未見大規模抵制，但輿論可能使部分消費者更審慎。

第一財經報導，豐田汽車公司19日宣布，2025年度在大陸市場銷售總量超過178萬輛，實現正增長；2024年，豐田在大陸市場總銷量177.6萬輛，下滑6.9%。

相比之下，日產、本田也已經公布連年下滑的在陸銷量。豐田成為2025年唯一在中國實現增長的日系車。

日產中國全年累計銷量約65.30萬輛，下降6.26%，較2018年高點腰斬近60%。這是日產汽車第7個年頭在中國區銷量下滑。

2025年全年本田在中國的終端汽車累計銷量為64.53萬輛，下降24.28%。這也是日產中國自2020年達到162.7萬輛的銷量巔峰後，連續第5年出現銷量下滑，年銷量相較2020年已縮水近百萬輛。

中國汽車工業協會14日發布最新統計數據顯示，2025年大陸汽車銷量達3,440萬輛。豐田、日產、本田總計在陸銷量約308萬輛，市佔率不到9%。

共同社日前指出，11月以來的日中關係惡化未引發大規模抵制購買行動，相關影響並不明顯。但中國政府與媒體聯動，持續批評日本高市早苗政府，部分消費者可能因此對購買日本汽車持謹慎態度。

日產 豐田 本田

相關新聞

去年經濟「前高後低」 大陸GDP驚險保5

大陸二○二五年經濟成績單出爐，國內生產毛額（ＧＤＰ）成長率成功「保五」，去年第四季表現也優於預期，官方並稱，今年機遇大於...

未來10年經濟成長 上海「發宏願」拚年均6%

大陸金融和外貿重鎮上海市十九日公布上海「十五五」規畫建議，提出二○三五年上海人均ＧＤＰ將較二○二○年「翻一番」（倍增）的...

陸「百強縣」排名花錢買的！遼寧海城2000多萬買進91名

去年7月23日，「2025縣域經濟創新發展論壇」在北京舉辦，會上並發布當年度中國「百強縣」榜單，能擠進該榜單往往被大陸地...

陸AI企業50強出爐 寒武紀市值2.8兆元居榜首

胡潤研究院昨發布「二○二五胡潤中國人工智慧企業五十強」，榜單聚焦於主營業務為ＡＩ算力或算法的中國大陸企業。ＡＩ晶片企業寒...

陸人形機器人分出勝負 靈寶、商湯、小鵬面臨淘汰壓力

大陸逾百家人形機器人企業經過近三年發展，已出現明顯分化。專家分析指，在目前超過100家人形機器人企業中，領軍業者持續累積...

