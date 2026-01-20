日系車大陸市佔率已不到9% 雙邊關係惡化恐使情況惡化

數據顯示，日系汽車在陸市佔率不到9%，豐田2025年度成為唯一陸實現正增長的日系車；日產全年降6.26%，已連7年下滑；本田降24.28%，較2020高點大幅縮水。外媒指出，日中關係惡化未見大規模抵制，但輿論可能使部分消費者更審慎。

第一財經報導，豐田汽車公司19日宣布，2025年度在大陸市場銷售總量超過178萬輛，實現正增長；2024年，豐田在大陸市場總銷量177.6萬輛，下滑6.9%。

相比之下，日產、本田也已經公布連年下滑的在陸銷量。豐田成為2025年唯一在中國實現增長的日系車。

日產中國全年累計銷量約65.30萬輛，下降6.26%，較2018年高點腰斬近60%。這是日產汽車第7個年頭在中國區銷量下滑。

2025年全年本田在中國的終端汽車累計銷量為64.53萬輛，下降24.28%。這也是日產中國自2020年達到162.7萬輛的銷量巔峰後，連續第5年出現銷量下滑，年銷量相較2020年已縮水近百萬輛。

中國汽車工業協會14日發布最新統計數據顯示，2025年大陸汽車銷量達3,440萬輛。豐田、日產、本田總計在陸銷量約308萬輛，市佔率不到9%。

共同社日前指出，11月以來的日中關係惡化未引發大規模抵制購買行動，相關影響並不明顯。但中國政府與媒體聯動，持續批評日本高市早苗政府，部分消費者可能因此對購買日本汽車持謹慎態度。