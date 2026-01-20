大陸保時捷銷量 近4年大減近60%

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

大陸民眾已經不愛保時捷了？上海第一財經報導，保時捷官方近日公布的數據顯示，保時捷2025年全球銷量約27.9萬輛，衰退10%，為2009年全球金融海嘯以來的最深跌幅。其中，保時捷在中國市場銷量約4.2萬輛，年比大幅衰退26%，比起2021年的9萬5,671輛，四年間銷量更已大減近60%。

第一財經指出，保時捷在中國市場已連續四年銷量下跌。在2001年進入中國市場後，保時捷在中國的銷量不斷攀升，2015年中國更成為保時捷全球最大單一市場，並在2021年達到銷量近10萬輛的巔峰。但2022年保時捷在中國市場的銷量首次出現衰退，銷量較前一年減少2.5%，之後的2023年銷量降至7.9萬輛，2024年再跌至5.7萬輛。

保時捷負責銷售與市場的執行董事會成員Matthias Becker在一份聲明中表示，經歷數年的創紀錄增長後，2025年的交付量未能達到前一年水準。這一結果符合公司內部預期，主要原因是718車型和Macan燃油版車型供應短缺；同時，保時捷優先考慮單車利潤而非單純追求銷量規模的戰略也在一定程度上對交付量產生了影響。

第一財經報導，在銷量連四年衰退後，保時捷在中國市場的銷售網點也正在縮減。按此前規劃，到2025年底，保時捷在中國的150家銷售網點將縮減至120家；到2026年底，銷售網點將進一步調整至80家左右。

報導稱，隨著新能源汽車市場快速發展，中國汽車市場結構已發生變化，部分中國自主品牌高端產品對傳統豪華車市場產生分流作用。另一方面，傳統豪華品牌電動化轉型較慢，尚未推出爆款產品也是原因。

超豪華品牌中，保時捷是最早推出純電動車的品牌，但市場表現未達預期。保時捷去年9月已明確宣布將放緩電動化進程，未來將推出更多燃油及插電混動車型。

