河南可再生能源發電 超越火電

2025年河南可再生能源發電裝機突破9000萬千瓦，風光新能源超越火電，成為第一大電源。 上述信息來自18日在鄭州發佈的《河南能源發展報告（2026）》（以下簡稱報告）。該報告由國網河南省電力公司經濟技術研究院、河南省社會科學院共同編著。

中新社報導，報告數據顯示，2025年，河南新能源新增發電裝機超1500萬千瓦，接近2024年的2倍。風光發電裝機達到8184萬千瓦，歷史性超越火電，佔發電總裝機比重達50.3%，成為發電裝機主體。風光新能源超越火電，成為第一大電源。 2025年，河南可再生能源發電裝機突破9000萬千瓦，發電量同比增長20%，實現新增用電需求全部由新增可再生能源發電滿足，非化石能源消費比重超額完成「十四五」規劃目標。

2025年，河南省電力負荷再創新高，最高達到9133萬千瓦，成為全國第五個突破9000萬千瓦的省份。報告指出，能源保供築牢「壓艙石」，河南能源生產總量超1.1億噸標準煤，煤炭產量超1億噸，電力總裝機突破1.6億千瓦。

報告稱，「十四五」期間，河南可再生能源裝機增至9000萬千瓦以上，實現三倍增長，綠電家族日益壯大。風電發展山地和平原並進，分散式風電裝機數量居全國首位，能源結構正變得越來越清新。