房市持續低迷 上月跌幅擴大

儘管大陸官方推出多輪刺激措施試圖提振房市擺脫長期低迷，但最新數據顯示，中國一、二、三線城市無論是新成屋或二手房，去年12月價格跌幅均擴大。上海新建商品住宅銷售價上月則是上漲4.8%。

大陸國家統計局19日公布的最新數據顯示，一線城市新建商品住宅銷售價格去年12月年比下降1.7%，降幅比11月擴大0.5個百分點。其中，上海上漲4.8%，北京、廣州和深圳分別下降2.4%、4.8%和4.4%。二、三線城市新建住宅銷售價格年比分別下降2.5%和3.7%，降幅分別擴大0.3個和0.2個百分點。

2025年12月，中國一線城市二手住宅銷售價格年比下降7.0%，降幅比上月擴大1.2個百分點。北京、上海、廣州和深圳分別下降8.5%、6.1%、7.8%和5.4%。二、三線城市二手住宅銷售價格同比均下降6.0%，降幅分別擴大0.4個和0.2個百分點。

為推動商業房地產市場去庫存，中國官方日前宣布將商業用房購房貸款最低自備款比例調整為不低於30％。

商業用房涵蓋辦公樓、購物商場、酒店、商鋪等。開源證券研究報告顯示，截至去年11月，全中國商業營業用房待售面積達1.41億平方米、辦公樓待售面積0.52億平方米，庫存居高不下。

另，路透根據大陸國家統計局數據測算，去年12月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年下跌2.7%，為近五個月最大跌幅，按月則跌0.4%。

經測算，上個月中國70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有六個，11月有八個；下跌的有58個，11月為59個；持平的六個，11月是三個。