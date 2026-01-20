快訊

陸去年GDP成長5% 達標 生產總值衝上635兆元 出口強勁是主因

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸國家統計局19日公布2025年國內生產總值（GDP）為人民幣140兆1,879億元（約新台幣635兆元），年增5.0%，實現官方定下「5%左右」的增長目標。圖為中國大陸上海港。路透
大陸國家統計局19日公布2025年國內生產總值（GDP）為人民幣140兆1,879億元（約新台幣635兆元），年增5.0%，實現官方定下「5%左右」的增長目標。圖為中國大陸上海港。路透

大陸國家統計局昨（19）日公布2025年國內生產總值（GDP）為人民幣140兆1,879億元（約新台幣635兆元），年增5.0%，實現官方定下「5%左右」的增長目標。

分析認為，去年出口維持強勁，推動大陸經濟增長，但消費及房地產市場仍然疲軟，今（2026）年經濟增長持續承壓，預計官方會採取措施應對。

分季度看，去年第1季至第4季，大陸GDP年增率分別為5.4%、5.2%、4.8%與4.5%。其中第4季增速雖較預期4.4%更佳，但仍創下自2022年第4季以來近三年單季最低增速，為2026年的增長埋下疲軟伏筆。

從拉動經濟增長「三駕馬車」（出口、投資、消費）來看，去年全年貨物進出口總額人民幣45兆4,687億元，比上年增長3.8%。其中，出口人民幣26兆9,892億元，增長6.1%；進口人民幣18兆4,795億元，增長0.5%。出口表現強勁，是支撐GDP增長最主要動能。

不過，消費和投資卻步履蹣跚。作為衡量消費的關鍵指標，去年全年社會消費品零售總額人民幣50兆1,202億元，比上年增長3.7%。不過，12月零售銷售按年增長0.9%，創2022年12月解除疫情限制措施以來的最低水準。投資方面，2025年大陸全國固定資產投資為人民幣48.51兆元，年減3.8%，為1996年有歷史數據以來首次出現負值。其中，民間固定資產投資年跌6.4%。

華爾街日報引述麥格理集團（Macquarie Group）首席中國經濟學家胡偉俊表示，事實證明，貿易戰並未真正對中國大陸造成沉重打擊。

但一些經濟學家表示，中國經濟正呈現雙速或K型增長。出口和製造業表現強勁，而消費和房地產市場依然疲軟。

去年經濟「前高後低」 大陸GDP驚險保5

大陸二○二五年經濟成績單出爐，國內生產毛額（ＧＤＰ）成長率成功「保五」，去年第四季表現也優於預期，官方並稱，今年機遇大於...

未來10年經濟成長 上海「發宏願」拚年均6%

大陸金融和外貿重鎮上海市十九日公布上海「十五五」規畫建議，提出二○三五年上海人均ＧＤＰ將較二○二○年「翻一番」（倍增）的...

陸AI企業50強出爐 寒武紀市值2.8兆元居榜首

胡潤研究院昨發布「二○二五胡潤中國人工智慧企業五十強」，榜單聚焦於主營業務為ＡＩ算力或算法的中國大陸企業。ＡＩ晶片企業寒...

上海新目標 2035人均GDP翻一番

上海19日公布「十五五」規劃建議全文，當中提出，2035年，上海人均GDP將較2020年「翻一番」。據上海市統計局數據，...

房市持續低迷 上月跌幅擴大

儘管大陸官方推出多輪刺激措施試圖提振房市擺脫長期低迷，但最新數據顯示，中國一、二、三線城市無論是新成屋或二手房，去年12...

河南可再生能源發電 超越火電

2025年河南可再生能源發電裝機突破9000萬千瓦，風光新能源超越火電，成為第一大電源。 上述信息來自18日在鄭州發佈的...

