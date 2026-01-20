快訊

曾演出「穿著Prada的惡魔」！時尚教父Valentino辭世　享壽93歲

陸AI企業50強 寒武紀奪冠

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
寒武紀。（新華社）
寒武紀。（新華社）

胡潤研究院昨（19）日發布「2025胡潤中國人工智慧企業50強」，榜單聚焦於主營業務為AI算力或算法的中國企業。AI晶片企業寒武紀憑藉人民幣6,300億元（約新台幣2.85兆元）的市值，位居榜首。值得留意的是，AI晶片相關企業包攬榜單前十名中的七席，顯示大陸國內自主算力有加速趨勢。

摩爾線程、沐曦股份分列榜單第二、三名，市值分別為人民幣3,100億元、2,500億元。前三名企業市值合計約人民幣1.2兆元，仍僅為同期美國AI晶片巨擘輝達市值的4%。

這是胡潤研究院第二次發布該榜單，上市公司市值按照2026年1月9日的收盤價計算，非上市公司估值參考同業上市公司或者根據最新一輪融資情況進行估算。

榜單僅納入主營AI算力或算法企業，未納入具身智能企業（優必選、大疆、科沃斯）、AI非主營業務企業（字節跳動、潤澤科技、浪潮信息）及以基礎研究或開源為主、商業化不足企業（DeepSeek）。

寒武紀2016年成立，源自中科院計算所，2020年A股上市，是大陸AI晶片第一股。其憑藉人民幣6,300億元市價，按年增長165%，位居榜單首位。該公司2025年上半年營收人民幣28.8億元，年增43倍。寒武紀還深化與大陸國內外大模型企業的合作，主導或參與45項國際及國內技術標準的制定。

摩爾線程2020年成立，專注全功能GPU研發，2025年前三季營收人民幣7.8億元，年增182%；沐曦股份同年成立，實現大陸高端GPU國產化，曦雲系列晶片累計交付超2.8萬顆，在手訂單人民幣14.3億元。

語音識別龍頭科大訊飛與車載AI晶片商地平線則分別以人民幣1,300億元與1,200億元位列四、五名。科大訊飛專注於智能語音、自然語言處理與認知智能等核心技術研發。地平線則穩居大陸車載AI晶片及智駕解決方案領軍地位。

新上榜企業18家，其中十家為AI晶片公司；AI晶片企業包辦榜單前十名七席，包括地平線、瑞芯微、壁仞科技、芯原股份等。

榜單中21家企業為非上市公司，上榜門檻人民幣95億元，前十名門檻人民幣730億元，平均企業價值人民幣540億元，涵蓋智慧語音、機器視覺、AIGC生成、自動駕駛等領域。

北京上榜企業19家領先，上海14家，深圳六家，廣州四家，一線城市企業占比超80%，顯示出一線城市在AI領域的重要地位和集聚效應。

人民幣 榜單 上市公司

延伸閱讀

CNBC：關稅協議難消美對台半導體依賴 台灣矽盾仍穩固

馬斯克發豪語「每9個月就發布新款AI晶片」 遭科技媒體潑冷水

寒武紀蟬聯胡潤中國人工智慧企業50強榜首

大陸全國台企聯新年寄語 更堅定反對台獨

相關新聞

去年經濟「前高後低」 大陸GDP驚險保5

大陸二○二五年經濟成績單出爐，國內生產毛額（ＧＤＰ）成長率成功「保五」，去年第四季表現也優於預期，官方並稱，今年機遇大於...

未來10年經濟成長 上海「發宏願」拚年均6%

大陸金融和外貿重鎮上海市十九日公布上海「十五五」規畫建議，提出二○三五年上海人均ＧＤＰ將較二○二○年「翻一番」（倍增）的...

陸AI企業50強出爐 寒武紀市值2.8兆元居榜首

胡潤研究院昨發布「二○二五胡潤中國人工智慧企業五十強」，榜單聚焦於主營業務為ＡＩ算力或算法的中國大陸企業。ＡＩ晶片企業寒...

上海新目標 2035人均GDP翻一番

上海19日公布「十五五」規劃建議全文，當中提出，2035年，上海人均GDP將較2020年「翻一番」。據上海市統計局數據，...

房市持續低迷 上月跌幅擴大

儘管大陸官方推出多輪刺激措施試圖提振房市擺脫長期低迷，但最新數據顯示，中國一、二、三線城市無論是新成屋或二手房，去年12...

河南可再生能源發電 超越火電

2025年河南可再生能源發電裝機突破9000萬千瓦，風光新能源超越火電，成為第一大電源。 上述信息來自18日在鄭州發佈的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。