陸人形機器人分出勝負 靈寶、商湯、小鵬面臨淘汰壓力

大陸逾百家人形機器人企業經過近三年發展，已出現明顯分化。專家分析指，在目前超過100家人形機器人企業中，領軍業者持續累積融資與訂單；相較之下，缺乏商業化落地能力、融資進展停滯的企業，正面臨被市場淘汰的壓力。

第一財經指，大陸目前有200多家具身智能企業，其中人形機器人企業超過100家。新戰略移動機器人產業研究所統計，2025年相關領域共發生190起融資事件，規模達人民幣270億元。

隨著技術進展、商業化與融資能力差異拉開，企業競爭已形成梯隊分化。智源研究院將宇樹、智元、優必選、銀河通用、傅利葉、樂聚機器人、松延動力列為第一梯隊；星海圖、逐際動力、星動紀元、穹徹智能、小米、美團列為第二梯隊，靈寶、商湯、小鵬等則位於第三梯隊。

智源研究院行業研究中心負責人倪賢豪稱，第一梯隊企業在概念驗證階段的訂單規模接近人民幣十億元，二線梯隊企業訂單僅人民幣幾億元，部分第二梯隊及以下企業尚未實現產品落地，生存壓力加劇。

瑞銀證券中國工業行業分析師王斐麗表示，人形機器人目前最大瓶頸在於「大腦」，即掌管智能的模組；若企業僅聚焦於簡單應用或低門檻產品，未來將面臨更激烈競爭。

另，研究機構Omdia提到，部分產品落地至工業場景，其中，智元機器人以5,168台位居全球首位，部分產品已在工業場景（富臨精工等企業的工廠）承接基礎搬運工作。倪賢豪指出，領軍企業的訂單與融資已可支撐上市進程，而未獲融資、尚未落地的企業恐被市場淘汰。

綜合市場研究機構 Omdia、CounterPoint Research最新研究報告，2025年全球人形機器人市場中，出貨量前三名為智元、宇樹、優必選。